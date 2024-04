“Mia sorella non c’è più”. La famosa attrice morta a 29 anni, il terribile annuncio della sua famiglia scuote il panorama dei social network mondiali e delle serie tv. La scomparsa della giovanissima arriva come un fulmine a ciel sereno: nessuno se lo sarebbe aspettato e infatti tantissimi sono esterrefatti sui social e non solo. Ma andiamo con ordine.

La sorella di Eva scrive online: “Ieri la mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa, esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta. Dopo 24 ore, mi trovo ancora in un ciclo costante di negazione e accettazione, quindi so quanto sarà incredibile e difficile elaborare questa notizia. Vorrei avere Eva qui, ora, a cui fare riferimento, perché avrebbe parole migliori e saprebbe come dire ciò che io non so”.





“Mia sorella non c’è più”. La famosa attrice morta a 29 anni

E ancora: “Sarò breve, in modo da poter pianificare i prossimi giorni, ma sentirete molto di più da me su quanto Eva significhi per me e su quanto sarà diverso il mondo senza di lei”. Nessuno sa ancora cosa sia successo alla ragazza, sono infatti ancora sconosciute le cause della morte di Eva Evans. La ragazza era famosa per aver interpretato, diretto, scritto e prodotto “Club Rat”, una serie di cinque episodi disponibile su Prime Video.

La serie seguiva Eva, un’influencer egocentrica (interpretata dalla Evans), che tenta di rientrare nella caotica scena degli appuntamenti di New York dopo che un candido video della sua umiliante rottura diventa virale. L’ultimo post della social media influencer su Instagram risale a quattro giorni fa, quando ha attaccato Apple per non avere un’emoji per gli Yankees.

“Oggi ho scoperto che non c’è un emoji degli Yankees? Ho già sentito persone cercare di sostenere che NYC non è il centro dell’universo, ma non mi aspettavo questo. Fai di meglio apple”, ha postato scherzosamente. Anche Lo Bosworth ha risposto al post dopo la notizia della sua morte, scrivendo: “Riposa in pace angelo, sei sempre stata gentile con me quando gli altri non potevano essere disturbati. Non dimenticherò mai questa gentilezza”. La ragazza era anche una famosa tiktoker molto seguita sui social network.

