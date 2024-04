Un bambino di otto anni è rimasto ucciso in un incidente stradale appena quattro giorni dopo la scomparsa della madre, avvenuta a causa di un terribile cancro. Harley Smith e suo padre sono morti sul posto quando l’auto su cui viaggiavano si è scontrata con un camion su una strada rurale vicino a Trafalgar, nel sud-est di Victoria, domenica alle 17:20.Il conducente del camion ha riportato ferite non mortali.

Amy Galea, madre del bambino e moglie dell’altra vittima del terribile incidente stradale, è morta quattro giorni prima di cancro al quarto stadio, secondo quanto riferito dall’amica di famiglia April Damschke. La donna ha lanciato una campagna GoFundMe per raccogliere fondi per i loro funerali, con la doppia tragedia che ha lasciato la loro famiglia “impotente e devastata davanti a questa terribile tragedia”.





Incidente stradale, bimbo muore 4 giorni dopo la madre

“Ad Amy Galea è stata diagnosticata un cancro al quarto stadio all’età di 39 anni ed è morta appena quattro settimane dopo la diagnosi. Amy ha perso la sua battaglia e ha guadagnato le ali, ma solo quattro giorni dopo la morte di Amy, suo figlio di sette anni, Harley, è stato tragicamente ucciso in un incidente stradale a Trafalgar”, ha spiegato l’amica di famiglia al Daily Mail Australia.

La polizia di Victoria ha detto che le due vittime non sono state ancora formalmente identificate e che stanno ancora indagando sulle circostanze dell’incidente, ma la notizia è circolata subito e ovviamente la famiglia ha riconosciuto le vittime.

“Si ritiene che un’auto e un camion si siano scontrati su Trafalgar-Willow Grove Road intorno alle 17:20 del 14 aprile. Il conducente dell’auto e un bambino, entrambi ancora non identificati formalmente, sono morti sul posto. Il conducente del camion è stato portato in ospedale con ferite non mortali. La polizia sta indagando sulle circostanze esatte della collisione”, ha spiegato la polizia.