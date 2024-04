La famosa influencer è morta all’età di 36 anni. Sono oltre 200mila i follower in lutto per la scomparsa della donna protagonista coi suoi video soprattutto su TikTok. A fare il triste annuncio è stata la mamma che su Linkedin ha pubblicato un post pieno di dolore. “Ho bisogno di dirlo, anche se questa non è una piattaforma dove comunicare notizie del genere.

Mia figlia Roth è morta, lasciando un vuoto incredibile nelle nostre vite e in quelle di tutte le altre persone che hanno avuto modo di conoscerla. Siamo distrutti”. Stiamo parlando di Kyle Marisa Roth che in passato aveva lottato contro un tumore al colon e aveva condiviso sui social molti momenti di questa battaglia. Ora è mistero sulle cause della morte.

Leggi anche: “È stato terribile”. Precipita da 50 metri per una foto, la famosa muore tragicamente: è choc





Chi era Marisa Roth, i suoi appelli sulla salute

Marisa Roth era famosa come esperta di pettegolezzi sui personaggi famosi. Su TikTok iniziava sempre i suoi video con quello che è diventato il suo marchio di fabbrica: “Vuoi di più? Ti mostrerò di più“. Tuttavia l’influencer non si limitava al gossip. Sono numerosi i suoi appelli sull’importanza della prevenzione.

Non a caso aveva più volte parlato dei suoi problemi di salute e del tumore al colon. In ogni caso Marisa non amava parlare della sua vita privata. Non sappiamo se negli ultimi tempi si sia ammalata e a tutt’oggi la causa della morte è sconosciuta. Ad informare i follower sono stati i familiari.

Anche la sorella ha condiviso un post: “Mia sorella Kyle Marisa è morta la settimana scorsa. Come famiglia stiamo ancora elaborando e decidendo come celebrare e onorare adeguatamente la sua memoria. So che ha toccato così tante persone con il suo umorismo, la sua intelligenza, la sua bellezza e le sue notizie sul gossip, ha lasciato tanto nei suoi follower. Se qualcuno vuole parlare di Kyle – ha concluso – noi siamo qui per ascoltarvi e per ricordarla in ogni aspetto. La sua perdita è troppo dolorosa e ancora non siamo pronti a lasciarla andare via”.

“Questo è per te”. José lo ha fatto per papà Amadeus. Ieri l’addio alla Rai, oggi la sorpresa più grande