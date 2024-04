Nella giornata di lunedì 15 aprile Amadeus ha comunicato l’addio alla Rai. L’annuncio al dg Rossi è arrivato dopo giorni di indiscrezioni, la prima di Dagospia. Il conduttore non rinnoverà quindi il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la rete ammiraglia. Nel pomeriggio il conduttore ha pubblicato un video pubblicato sui suoi social in cui dal camerino di Affari tuoi ha letto ai suoi spettatori un messaggio.

“Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento. Grazie a tutti i Dirigenti che ho incontrato negli anni, che hanno riposto in me fiducia, garantendomi autonomia e serenità. Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi (…) I programmi che ho avuto la possibilità e la gioia di realizzare (Sanremo compreso) appartengono al Pubblico, ma rappresentano per me, un pezzo di cuore e di vita”, ha detto Amadeus.

“Fiorello no”. Caos Rai, “Giorgia Meloni costretta a intervenire”: perché si muove proprio lei





Amadeus lascia la Rai, il gesto del figlio Josè

E ancora: “Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l’apprezzamento ricevuto, con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti. Ci vediamo in TV”, ha concluso il conduttore.

Il video pubblicato da Amadeus è stato ripostato anche dalla moglie Giovanna Civitillo e dal figlio Josè. Il giovane, nato proprio dalla relazione con la napoletana, ha voluto dare un grosso in bocca al lupo al padre, pubblicando sul suo canale Instagram il filmato in cui il conduttore annuncia l’addio alla Rai.

Nella Instagram story Josè ha aggiunto tre quadrifogli, simbolo di fortuna. Un bellissimo gesto che è piaciuto molto ai fan del conduttore, uno dei più amati della televisione italiana. Josè, chiamato così in onore dell’ex allenatore dell’Inter Mourinho, è amatissimo dal pubblico. È stato presente a tutti i Sanremo condotti dal papà e il pubblico italiano lo ha visto diventare grande. Tutti sono affezionati al ragazzo, classe 2009 e una carriera avviata nell’Under 15 dell’Inter, squadra del cuore di Amadeus.