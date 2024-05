Federica Panicucci furiosa a Mattino Cinque nella puntata del 10 maggio. Si stava parlando di un argomento molto delicato, quando all’improvviso si è accorta di un episodio per lei sconvolgente. Non ci ha visto più e ha iniziato ad arrabbiarsi notevolmente perché non si aspettava un atteggiamento simile da un suo ospite, che aveva invitato durante la trasmissione.

Dunque, Federica Panicucci si stava soffermando su un fatto che ha tenuto tutti sull’attenti per mesi, quando si è mostrata furiosa nel corso di Mattino Cinque. Stava parlando con un’altra persona, quando l’ospite si è reso protagonista di un comportamento inadeguato. E lei non ci ha pensato due volte e lo ha redarguito pesantemente in diretta televisiva.

Federica Panicucci furiosa a Mattino Cinque: “Non ridere”

Federica Panicucci si è mostrata furiosa a Mattino Cinque e ha affermato precisamente: “C’è poco da ridere in questa storia, anzi non c’è proprio niente da ridere perché vedevo il sorriso sul volto”. Il discorso era incentrato sulla veggente Gisella Cardia e stava dicendo la sua l’ex fedele Luigi Avella, quando è accaduto la cosa più clamorosa in studio.

Panicucci ce l’aveva con l’avvocato di Gisella Cardia, Marchignoli. E il legale si è subito difeso: “Sorrido perché ha parlato del serpente (il riferimento è ad Avella n.d.r.). Non ho riso, ho sorriso rispetto alla storia del serpente“. Ma Federica ha aggiunto: “Francamente prendere in giro i più fragili e approfittarsi di loro. Credo appunto non ci sia niente da ridere”.

E Avella si è scagliato contro l’avvocato: “Chi ha riso? Si vergogni. Lei non è un avvocato, si deve vergognare. Lei ha la faccia come il sedere, si vergogni”. E Federica Panicucci ha provato comunque a calmare.