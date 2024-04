“Ma voi sapete che Chiara Ferragni…”. Mattino Cinque, Federica Panicucci lancia la bomba clamorosa sull’imprenditrice digitale. La conduttrice tv decide di dire la sua durante la puntata del 22 aprile 2024. Ma cosa ha rivelato proprio sulla Ferragni, ancora oscurata per via del famoso Pandoro-gate e la successiva separazione dal marito Fedez. Sembra, dice la Panicucci, citando Dagospia, che entrambi ricevano dei contributi statali e che si tratta di “cifra da capogiro”.

E in studio, a Mattino Cinque, Federica e i suoi ospiti si chiedono: “Perché dei milionari hanno la necessità di prendere anche dei contributi statali?”. Ma andiamo con ordine e rifacciamoci direttamente a quello che riporto Dagospia. Federica Panicucci, riprendendo proprio il giornale di D’Agostino, rivela anche l’elenco dei soldi pubblici che sono andati nelle tasche di Chiara Ferragni e di Fedez.





Federica Panicucci lancia la bomba clamorosa su Chiara Ferragni

Nel 2023 infatti, riporta Dagospia, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy avrebbe versato sul conto corrente dei Ferragnez dei contributi per le società ancora legati all’emergenza Covid. Un fatto che di per sé non farebbe notizia, se non fosse che i due, qualche hanno dopo, sono finiti in una bufera mediatica di non poco conto col caso Balocco. Non di certo Fedez, che da sempre si dichiara esterno a questa faccenda.

Ma per Chiara le cose sono diverse. La Panicucci fa presente che le società del brand direttamente collegato a Chiara Ferragni avrebbero richiesto fondi per 150 mila Euro. Per le sue altre società Sisterhood e The Blonde Salad Crew, invece, sembra che lo stato abbia elargito rispettivamente 116 mila euro e 16 mila euro. Altri 17 mila Euro sono invece arrivati al gruppo Fenice.

#Ferragnez, contributi statali per le loro aziende: decine di migliaia di euro di aiuti covid.



È polemica#Mattino5 pic.twitter.com/ksLXXQhV8Q — Mattino5 (@mattino5) April 22, 2024

E sono proprio Fenice e The Blonde Salad ad essere indagati per il Pandoro-gate. Fedez invece avrebbe ricevuto per la società ZDF 270 mila Euro dal Ministero, mentre l’altra società, la ZEDEF circa 10 mila euro. Un fatto che ha fatto infuriare molti, anche se d’altro canto si tratta di fondi che lo Stato ha messo a disposizione di tutte le società che hanno avuto delle difficoltà durante il Covid.

