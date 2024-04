Chiara Ferragni e Fedez, cosa combinano i due dopo la separazione. Qualche giorno fa il rapper ha rilasciato una lunga intervista a Francesca Fagnani a “Belve“. L’artista, tra le lacrime, ha spiegato quando è finita con la moglie: “Quando è finito il nostro amore? Non voglio parlarne. Abbiamo passato tanti momenti difficili. Abbiamo passato la mia malattia. Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto”.

“Dico sempre mia moglie perché lo è legalmente” ha aggiunto Fedez. Tuttavia ormai i due fanno vite da separati. L’influencer e imprenditrice digitale si è presa una pausa dai social e dopo il ritorno da Dubai è rimasta per giorni in casa. Dal canto suo, invece, Fedez ha condiviso ogni momento delle sue giornate sui social, tornando a quello che faceva quando doveva lanciare i suoi prodotti musicali.

Chiara Ferragni allo stadio, Fedez al Festival di Coachella

Dopo i guai giudiziari e la fine del matrimonio con Fedez Chiara Ferragni ha messo in pausa i social. Non pubblica nulla dallo scorso 30 marzo. Intanto, però, sabato 13 aprile è stata pizzicata allo stadio per vedere Cremonese-Ternana (sotto nella foto di Cremona Oggi, ndr). L’influencer era in compagnia del figlio Leone, della mamma Marina Di Guardo e delle sorelle Valentina e Francesca. Con loro c’era anche il fidanzato di Valentina, il modello Matteo Napoletano.

Secondo alcuni testimoni Chiara Ferragni, che si è presentata in top bianco a canottiera e denim chiari, è apparsa più interessata al suo cellulare che alla partita. Durante l’intervallo ha concesso qualche foto ai suoi fan e al triplice fischio finale se n’è andata insieme al gruppo con cui era arrivata.

E Fedez? Beh, il rapper si è concesso un bel viaggio negli Stati Uniti e dopo alcuni giorni di relax coi figli Leone e Vittoria a Miami, è volato da solo a Los Angeles. L’artista è stato al Coachella Valley Music and Arts Festival, meglio noto semplicemente come Coachella. Si è fatto accompagnare dagli autisti in città e all’Empire Polo Club. E ha avuto anche il tempo di mandare qualche frecciata alla stampa italiana che si sta occupando di lui e della fine della storia con Chiara.

