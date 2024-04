Importante notizia su due dei protagonisti di Amici 23. Parliamo di Sarah e Holden, con la prima che ha ottenuto qualcosa che forse nemmeno nella migliore delle ipotesi si attendeva. Entrambi stanno lottando per andare avanti nel serale e provare a raggiungere la finale del 18 maggio, ma intanto dall’esterno del programma è arrivata una comunicazione molto rilevante.

Come rivelato dal sito Novella 2000, la concorrente di Amici 23 Sarah non era data tra le migliori del talent show ma alla fine si è impegnata al massimo ed è giunta fino a questo punto. Anche Holden ha fatto più che bene e tutti e due si accingono a prendere parte alla terzultima puntata della trasmissione di Maria De Filippi. Ma vediamo ora cosa si è scoperto.

Amici 23, splendida notizia per Sarah: Holden beffato

Fuori da Amici 23 Sarah ha ottenuto un risultato pazzesco e ha fatto meglio anche del compagno Holden. Tutto è successo in poche ore, infatti la cantante ha fatto uscire un suo nuovo brano ed improvvisamente ha conquistato un successo incredibile. Il suo singolo si chiama Sexy Magica e a quanto pare è riuscita a conquistare già tantissima gente.

Grazie alla sua canzone Sexy Magica Sarah sta già scalando diverse classifiche e, stando a quanto fatto notare da Novella 2000 e da diversi utenti su X, è già in prima posizione su iTunes Italia. In poche ore è stata in grado di superare in graduatoria proprio Holden, che ora è alle sue spalle. E i fan della giovane artista sono letteralmente esplosi di gioia.

ma in che senso sexy magica prima aiuto#Amici23 #DesafioTheBox pic.twitter.com/xtlWBo9WRi — sarah e holdeennnn (@Alessan03940055) April 30, 2024

E pensare che il nuovo singolo di Sarah è uscito solamente da poco, visto che è stato lanciato nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 aprile. Uno dei commenti apparsi in rete è stato questo e testimonia l’entusiasmo dei fan: “Ma in che senso Sexy Magica prima? Aiuto”.