Amici 23, sabato ultimo appuntamento prima della semifinale: ad agitare gli allievi non solo i confronti dentro la scuola, ma anche quelli fuori. Uno in particolare riguarderebbe Mida con il quale un ex allievo avrebbe il dente avvelenato. Il gesto di Nicholas contro il cantante, letteralmente cancellatto, non è passato inosservato al pubblico che ha preso a commentare, usando toni non troppi gentili con lui e chiedendo spiegazioni. Perfino chi non ha troppa simpatia per Mida si è schierato apertamente con lui.

>>“C’è anche Josè”. Amadeus, il figlio 15enne già segue le sue orme: ecco dove lo vedremo

“Pensavo che come persona fosse meglio di così. Ma a quanto vedo stasera hai fatto proprio una grandissima figuraccia mettendo tutti gli inediti tranne uno. Che caduta di stile”. “Questo li sponsorizza tutti e non quello di Mida, ma che brutta figura, io non lo seguirò più da ora in poi”. “Ragazzi ma cosa gli ha fatto Mida per non essere considerato? Mi dispiace ma questa cosa non mi piace affatto”.





Amici 23, attriti tra Mida e Nicholas: colpa di Giulia?

“Non è una svista, perché ci sono proprio tutti tranne Mida e quindi secondo me è voluta”. “Oddio ma ha pure cancellato tutte le storie adesso, ma è anche peggio allora”. “Ma adesso ha cancellato tutte le storie anche su Sarah, Martina, Holden e Petit”. Che cosa è successo? Nicholas ha pubblicato tutti gli inediti degli allievi, tranne quello di Mida.

Il motivo, secondo una parte del pubblico, sarebbe da rintracciare nel modo in cui Mida ha trattato Gaia (molto amica di Nicholas). Si tratta tuttavia di semplici ipotesi. Non è da escludere infatti che quella del ballerino sia stata solo una svista. Nicholas era stato eliminato insieme a Giovanni nel corso del secondo serale. La sua eliminazione era stata particolarmente contestata.

Oltre che per il suo talento il ballerino si era fatto notare per la sua lite proprio con Giovanni. Una volta usciti dalla scuola il loro rapporto, tuttavia, era di nuovo fiorito con tanto di scuse da una parte e dell’altra e tanta voglia di ricominciare.