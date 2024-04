“Dopo Amadeus anche lui al Nove!”. Fiorello, rivelazione choc a Viva Rai2. Durante il suo solito monologo ironico, nella puntata del 17 aprile 2024, il mattatore della televisione italiana torna sull’argomento che sta facendo discutere tutta l’Italia: quello degli abbandoni in Rai verso i canali competitor. E Fiorello spara anche un nome clamoroso che, se confermato, proprio come è stato confermato l’addio di Amadeus da lui anticipato, metterebbe i dirigenti Rai e La7 in grave difficoltà.

Eh sì, perché la Rai non era solo Amadeus, ma anche tanti, tantissimi altri professionisti dell’informazione e del varietà. Nel corso degli anni tanti coloro che hanno deciso di abbandonare la nave: Fazio, come Bianca Berlinguer, Amedeus e tanti altri. Ma cosa ha detto Fiore durante l’ultima diretta? “Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico di La7. La Rai corre ai ripari, obiettivo blindare gli ultimi big rimasti. Pare che Carlo Conti sia stato chiuso in uno sgabuzzino al terzo piano di Viale Mazzini”, ha raccontato con ironia.





Poi tra le risate ha detto: “C’è ancora assoluto mistero sull’azienda che potrebbe acquistare il Festival. Si sa solo che potrebbe cambiare nome in ‘PierFestival’. Dopo Amadeus via anche Floris. Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l’8 e andrà al Nove”. La bomba arriva poco dopo: “La Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico de La7. Mentana ha già il cartellino con la scritta ‘scontato del 20%’, è già in partenza”.

E ancora: “Appena si comprano l’informazione hanno fatto già il terzo polo: Rai1, Canale 5 e il Nove. In Romania candidati alle elezioni obbligati alla macchina della verità per verificare lealtà al partito. Amici del PD, fatelo anche voi – il consiglio di Fiorello -. Pensate che la Schlein l’ha fatta già e, dopo tre tentativi, la macchina si è iscritta a Italia Viva!”.

Floris e Mentana verso Nove?



Fiorello lancia un’altra bomba: “Sappiate che la Discovery WB sta trattando per acquistare il polo giornalistico di La7.

Come faccio a saperlo? Si chiama gola profonda, c’è qualcuno che parla”#VivaRai2 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 17, 2024

Comunque un buongiorno così noi ce lo meritiamo tutti in giorni ✈️ é iniziata una nuova puntata di #VivaRai2! 🩷 pic.twitter.com/kgSWFtgpBa — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) April 17, 2024

Fiorello poi dice sulla politica: “Fratelli d’Italia sale, ma soprattutto sale dello 0,2% anche Azione! Calenda nemmeno ci crede: ha chiesto il riconteggio dei sondaggi. Draghi scende in campo, ‘l’Europa va cambiata’. Per dare continuità con il passato sarebbe anche disposto a farsi chiamare Ursulo von der Draghen. L’Unione europea con lui presidente cambia. Lo conoscete l’inno alla gioia? Non sarà lo stesso, diventerà l’inno alle banche”.

