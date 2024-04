Belen e Barbara D’Urso, la notizia bomba che sconvolge la tv italiana. È un periodo di grande fermento per la tv generalista: dopo anni di duopolio tra Rai e Mediaset, ora arriva il momento del ‘terzo incomodo’. Parliamo di Warner Bros Discovery che hanno tutta l’intenzione di portare via tutti i cavalli di razza dalla scuderia Rai. Dopo Crozza, Fazio e Amadeus, adesso arriva il momento di altri due nome che fanno tremare la terra sotto i piedi di Viale Mazzini e di Codogno Monzese.

Eh sì, perché si parla sempre di uomini, ma mai delle grandi donne della televisione italiana. E lo sguardo, in questi giorni, non è che addosso a Belen Rodriguez e Barbara D’Urso. Le due, esuli recenti da Mediaset, una cacciata, una no, adesso sono in cerca di casa e per diversi motivi, la scelta più ovvia sembra essere Nove. Ma andiamo a vedere perché. Cominciamo da Barbara D’Urso.





Belen e Barbara D’Urso, la notizia bomba che sconvolge la tv

Lei è stata allontanata in malo modo dalla dirigenza Mediaset, sembra di capire ed è per questo che il suo modo di vendicarsi sarà appunto togliere più punti di share possibili alla rete competitor. Si potrebbe quindi pensare alla Rai, ma sembra non essere vista troppo di buon occhio la D’Urso a Viale Mazzini. Troppe buste choc, troppi caffeucci, troppo. E allora?

Sembra evidente che l’ultima spiaggia per lei, prima di un rebranding totale, potrebbe essere il Nove. Riguardo Belen le cose sono diverse: lei probabilmente potrebbe fare tutto. Ma se da una parte sembra evidente l’addio a Mediaset che forse ha peccato di non avergli dato troppo spazio di qualità e quindi troppa importanza, relegandola sempre a ruoli marginali, la Rai sembra troppo pericolosa per lei.

Il motivo? C’è Stefano De Martino in completa ascesa e pronto a prendere le redini del posto di Amadeus. Sarebbe davvero di cattivo gusto farli incontrare così spesso. E allora? Nove! Anche per lei. Non ci resta che aspettare e vedere se le previsioni che in queste ore stanno facendo da padrone, saranno confermate o meno.

