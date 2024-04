Un vero e proprio terremoto potrebbe colpire la Rai, dopo l’addio di Amadeus. Infatti, altri conduttori illustri potrebbero seguire la sua strada e andarsene dalla televisione pubblica italiana. Potrebbe esserci un’emorragia, che danneggerebbe moltissimo i vertici. Stanno uscendo diverse indiscrezioni in queste ore e la situazione deve essere ormai monitorata quasi di ora in ora.

La Rai dopo l’addio di Amadeus potrebbe perdere anche altri conduttori. La lista non sarebbe affatto corta, infatti sono diverse le personalità di spicco della tv di Stato che potrebbero preparare le valigie e sbarcare in altri lidi televisivi. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato svelato e quali sono i presentatori che potrebbero definitivamente andarsene.

Rai, dopo l’addio di Amadeus potrebbero andarsene altri conduttori

La Rai deve fare in conti con una situazione bollente dopo l’addio di Amadeus. A parlarne nelle scorse ore è stata La Stampa, che ha fatto i nomi di altri colleghi. Innanzitutto, parlando di Fiorello, pare che si stia facendo di tutto per farlo rimanere ma lui ha ammesso a Viva Rai2 che dal 10 maggio ha voglia di riposarsi e poi prenderà una decisione. Ma ci sono almeno altri tre presentatori che invece potrebbero fare come Amedeo Sebastiani.

Il primo ad andare via potrebbe essere Sigfrido Ranucci di Report, secondo La Stampa. Avrebbe voglia infatti di provare nuove avventure professionali. A rischio ci sarebbe anche la permanenza di Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che avrebbe ricevuto corteggiamenti da Mediaset e da Discovery per portarla sul canale Nove. Anche se lei ha fatto sapere recentemente di voler restare, ma tutto può sempre variare repentinamente.

La Stampa ha infine fatto sapere che pure Federica Sciarelli potrebbe dire addio alla Rai e si tratterebbe di una separazione dolorosissima, visti i grandi successi di Chi l’ha visto?. Non resta che attendere sviluppi nei prossimi mesi.