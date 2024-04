Incredibile quanto successo nelle ultime ore, subito dopo che Amadeus ha confermato di voler dire addio alla Rai. La moglie Giovanna Civitillo è rimasta vittima di qualcosa di veramente orrendo, che ha fatto arrabbiare il pubblico che segue con grande apprezzamento la coppia. Lei sicuramente non si aspettava di dover fare i conti con tanta cattiveria.

Tutto è nato anche a causa di alcune voci, uscite fuori su Amadeus prima che annunciasse l’addio alla Rai, ma che successivamente sono state smentite dal diretto interessato. Riguardavano appunto la moglie Giovanna Civitillo, poi finita nel tritacarne a causa di indiscrezioni che non hanno trovato riscontri ufficiali nemmeno dai vertici della televisione pubblica.

Amadeus e l’addio alla Rai, terribile quanto fatto alla moglie Giovanna Civitillo

I fan di Amadeus non si attendevano così tanta cattiveria gratuita dopo il suo addio alla Rai, che ha travolto pesantemente la moglie Giovanna Civitillo. Quest’ultima ha postato una sua foto e sotto il suo post su Instagram è successo praticamente di tutti. Moltissimi hater hanno iniziato ad accusarla di aver preteso troppo, dato che si parlava di una presunta richiesta del marito alla Rai per farle dare una trasmissione. Richiesta smentita da lui.

Come ricostruito dal sito Ultimenotizieflash, su Instagram sono stati scritti commenti offensivi contro Giovanna Civitillo. E ne riportiamo alcuni per farvi capire il tenore di questi attacchi: “Eclissati, non avrai mai un programma in Rai“, “Comunque sia siete entrambi degli ingrati. Il troppo successo a volte dà alla testa, che vergogna. E pensare che Amadeus era il mio mito, che delusione. Dovrebbe solo ringraziare la Rai per quello che è diventato”.

Ovviamente chi li segue con affetto ha subito preso le distanze da questi commenti. Hanno definito Giovanna una raccomandata, che lavorerebbe solo per Amadeus. E anche lo stesso sito Ultimenotizieflash ha condannato questi attacchi ingiustificati.