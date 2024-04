L’addio di Amadeus alla Rai fa ancora discutere. Chi prenderà il suo posto ad “Affari Tuoi“? In questi giorni il terremoto dovuto all’allontanamento dalla tv pubblica del popolare conduttore è sulle prime pagine di stampa e programmi tv specializzati. Se ne parlava da tempo, ma l’ufficialità è giunta proprio in questi giorni. Lo stesso showman ha deciso di intervenire per chiarire alcuni punti.

“Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi, e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni” ha spiegato Amadeus. Subito è scattata la caccia al sostituto ad “Affari Tuoi” che da settembre perderà il suo ‘condottiero’.

Stefano De Martino al posto di Amadeus? No, arriva lui…

Subito è spuntato fuori il nome di Stefano De Martino come possibile sostituto di Amdeus. Il ballerino ex Amici si è imposto come conduttore negli ultimi tempi e ha conquistato critica e pubblico per la sua versatilità. Certo quello di Ama è un nome importante e ingombrante, ma De Martino sembrerebbe l’uomo giusto al posto giusto. Solo che secondo le ultime indiscrezioni i dirigenti Rai non punterebbero su di lui…

È stato il portale TvBlog a fare il nome del conduttore che potrebbe prendere il posto di Amadeus ad “Affari Tuoi”: “La persona giusta risponde al nome di Marco Liorni. Marco è ormai un conduttore navigato; è entrato nelle case degli italiani con educazione ed umiltà e anche per una questione meramente anagrafica, lui è la persona giusta per entrare nel mood di un programma come Affari Tuoi”.

“Che grazie proprio alla “cura Amadeus” è diventato un people show e non più solamente un game. Il programma è la scoperta dell’Italia e degli italiani, esattamente come lo è C’è Posta Per Te. Per condurre questi programmi devi “entrare” nelle storie della gente e creare un flusso empatico che, con il pretesto del gioco, inneschi un percorso che vada ad avvolgere il telespettatore in un abbraccio figurato con i due concorrenti”.

Dunque per il popolare game-show coi pacchi si profila un altro cambiamento ‘epocale’. Dopo Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti e Amadeus potrebbe toccare a Marco Liorni. Che ne pensate? Scelta giusta?

