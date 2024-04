Situazione incandescente all’Isola dei Famosi nella puntata del 29 aprile. Vladimir Luxuria ha infatti attaccato Samuel Peron, resosi protagonista di un gesto che non è piaciuto praticamente a nessuno. E la stessa conduttrice non è stata tenera nei suoi confronti, dato che ha deciso di richiamarlo e dirgliene quattro in faccia. Lui inizialmente ha reagito col silenzio e qualche sorrisetto di circostanza.

Ma certamente si è trattato di un rimprovero vero e proprio avvenuto all’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria non è mai stata vista così furiosa e Samuel Peron se n’è subito accorto. Tutto è successo durante una prova organizzata dalla produzione, infatti Joe Bastianich è stato incaricato di scegliere la migliore amatriciana, preparata sia da Edoardo che da Rosanna.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria contro Samuel Peron

Parlando di questa sfida dell’Isola dei Famosi, Joe ha quindi scelto l’amatriciana di Edoardo. I naufraghi del team vittorioso hanno potuto avere come premio del cibo da mangiare. Ma Vladimir Luxuria, dopo aver visto il comportamento assunto da Samuel Peron, non è riuscita a rimanere in silenzio e si è scagliata contro il ballerino e ormai ex insegnante di Ballando con le stelle.

Ogni naufrago doveva prendere una piccola parte di spaghetti, poi spostarsi e permettere ai compagni di avventura di fare lo stesso. Ma Samuel non ha rispettato le regole e ha preso più spaghetti del previsto, oltre al fatto che se li è pure portati via. E Luxuria è esplosa di rabbia: “Posso dire una cosa a Samuel? Da te non mi aspettavo questo comportamento. Ci hai messo molto più tempo degli altri e non hai dato ad Alvina la possibilità di mangiare la sua porzione“.

Vladimir non ha apprezzato il gesto di Samuel! #Isola pic.twitter.com/gVdRZjmmqc — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2024

E infine Vladimir ha aggiunto: “Hai mangiato tanti spaghetti e te li sei anche portati via. Tu che sei sempre quello che rimprovera gli altri quando non stanno alle regole e stavolta non li hai rispettati“.