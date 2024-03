Nuovo confronto al Grande Fratello tra la prima coppia, poi scoppiata, di questa edizione. Stiamo parlando di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due, nonostante la differenza di età e le vite completamente diverse, hanno fin da subito legato e dopo qualche settimana all’interno della casa è scattato il bacio nella vasca da bagno. Un flirt che ha appassionato il pubblico a casa, ma che poco dopo ha iniziato a vacillare anche a causa dell’amicizia tra il concorrente e Anita, grande nemica dell’attrice.

Tanti alti e bassi, riavvicinamenti e liti, anche molto pesanti, tra i due concorrenti, fino al recente ritorno (di fiamma?). Dopo l’allontanamento tra Giuseppe Garibaldi e l’amica Anita Olivieri, il bidello calabrese è tornato sui suoi passi e ha deciso di riavvicinarsi a Beatrice, ammettendo anche di aver sbagliato tutto. Recentemente i due hanno ritrovato una certa complicità e non riescono a fare a meno di ripensare alla loro relazione e agli errori commessi in passato.

Grande Fratello, Beatrice e Garibaldi parlano della loro storia

In chiacchiere con Beatrice, Garibaldi ha ammesso di aver commesso numerosi errori nei suoi confronti ma spiega che, essendosi trovato in una situazione molto complicata e non essendo riuscito a superare delusioni e discussioni, è stato costretto a fare un passo indietro. Dice che ad averlo frenato molto è stata anche il discorso da lei fatto in Confessionale dove spiegava che, al di fuori di questa avventura, la loro storia non avrebbe avuto futuro.

“A me è dispiaciuto dire quella cosa lì” ha detto l’attrice, amareggiata per averlo fatto soffrire ma anche spiegato di aver detto quelle parole perché al di fuori dalla casa sapeva che si sarebbero trovati in difficoltà: “Sapevo già che fuori non avremmo retto”, ha confessato, ma ha anche rivelato che, visto il loro reale interesse, si sarebbe aspettata una reazione diversa da parte sua. “Invece di avere il coraggio di andare avanti, sei andato indietro”. Beatrice si è poi lasciata andare a una frase molto forte: “Io ti ho dato il cuore” ha detto confessando i suoi sentimenti per il giovane.

Garibaldi ha spiegato di aver sofferto molto per questo loro distacco: “Stare lontani, non è stato facile” esclama. Certo di aver commesso degli errori, però, ammette le sue colpe: “Ho sbagliato con te”, “Se tornassi indietro, farei tutto ma in modo diverso”. Dice che avrebbe sicuramente gestito con più maturità la situazione e avrebbe impedito ai suoi coinquilini di intromettersi nella loro relazione. Beatrice ha anche spiegato di aver vissuto troppo di cuore: “Tornando indietro avrei dovuto evitare o, quantomeno, essere più prudente” esclama.

Peppe: parla dici



Bea: sei abituato bene tu con me, che mi espongo sempre io

Ho imparato come voi a



Peppe: a star in silenzio



Bea: ho imparato a stare zitta e a far parlar i fatti



Sunto: lei vuole che lui si esponga per potersi lasciar andar e usa i fatti (cozza)#beabaldi pic.twitter.com/SHYLVvRHwD — Sandro (@Sandro68188464) March 13, 2024

Giuseppe ha ribadito di aver provato reali sentimenti nei suoi confronti e ha spiegato che, tenendo ancora molto a lei, ha deciso di riallacciare i rapporti per evitare di avere rimpianti. L’attrice ha quindi spiegato che tra loro c’è ancora affetto e sintonia, ma crede che – avendo delle vite completamente diverse – le cose non avrebbero funzionato. “Era importante dirselo dall’inizio per avere il controllo delle cose”. “Io l’ho fatto per te” ribadisce e, amareggiata, conclude “È triste, ma è la realtà: sarebbe finita fuori”.