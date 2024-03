“Basta, pago la penale e esco”. Grande Fratello, grande tensione nella casa. Dopo l’ultima puntata sta succedendo davvero di tutto e le ore che passando sembrano sempre una più pesante dell’altra. Al centro di tutto c’è Alessio Falsone e Perla Vatiero. I due infatti non fanno altro che battibeccare ultimamente. La causa sempre la stessa: l’ipotetica gelosia della ragazza nei confronti della nuova relazione tra lui e Anita.

Sembra infatti che, nonostante Perla dica di volere Mirko fuori dalla casa e di aspettarlo e voler creare qualcosa con lui, non sopporti di fatto che Alessio le abbia voltato le spalle per Anita. Nelle ultime ore poi c’è stato anche un brutto confronto tra i due. Alessio ad un tratto dice a lei: “Tu pensavi che io ci stessi provando con te? Occhio a quello che dici”. E Perla risponde: “Ma che poi occhio a cosa?”.





“Basta, pago la penale e esco”. Grande Fratello, tensione nella casa

E ancora: “Sembra quasi un ‘stai attenta perché se no racconto qualcosa, sto zitto solo perché ti voglio bene ma occhio che si mi fai saltare salti con me’, una minaccia bella e buona”. Un utente allora ha commentato: “Dopo le 2 non sappiamo cosa è successo realmente e loro sanno, lei si vede come lo difende quando lui minaccia che ha paura che esce qualcosa di poco limpido, tutta questa amicizia non c e ma ben altro”.

Ma è qui che le cose si fanno interessanti, perché sembra evidente che Alessio sia arrivato di cottura. Dopo quel “Occhio che ci facciamo male”, arriva un altro sfogo dell’imprenditore che parlando con Sergio, Perla e Greta, si lascia andare a un pensiero non proprio lucidissimo. “Hanno sbagliato proprio cristiano, perché io li appendo tutti, pago la penale e me ne vado fuori da ca… Adesso sto parlando pure troppo, ma se ci penso mi agito”.

E ALLORA PAGALA LA PENALE PAGLIACCIO SEI CAPACE SOLO A STRAPARLARE#grandefratello pic.twitter.com/TILnl1Ah0a — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) March 13, 2024

Ma con chi ce l’ha? Sembra quasi evidente che Alessio ce l’abbia con gli autori del programma e forse con Signorini e compagnia bella che stanno cercando di metterlo in cattiva luce in tutti i modi possibili. Sembra che il ragazzo si riferisca anche a Marco Maddaloni e ad alcuni fuori dalla casa che stanno tentando di metterlo in cattiva luce solo per creare qualche dinamica. Riuscirà Alessio a trovare un po’ di serenità e viversi la storia con Anita senza troppi problemi? Ci crediamo poco.

