Quando manca meno di un mese alla fine del Grande Fratello nella Casa tutti i nodi stanno venendo al pettine. Nelle ore scorse è andato in scena un confronto tra Perla e Alessio. I due ragazzi, che prima sembravano molto vicini, si sono progressivamente allontanati da quando lui ha messo gli occhi su Anita. Una decisione che non convince il pubblico, che sembra non credere a questa nuova coppia nata un po’ dal nulla, ma che Alessio difende a spada tratta.

>> “Non può essere successo davvero”. Ida, che macello a Uomini e Donne: torna di nuovo Mario, poi lo choc generale

Con i sui compagni di avventura e con Alfonso Signorini. Durante la scorsa puntata ha infatti dichiarato di avere un sentimento sincero verso Anita. “Ci sono molto dentro, io sono molto lucido, ho provato cose così per poche ragazze nella mia vita e poi mi ci sono fidanzato. Non doveva andare così, nel senso che i piani erano diversi”.





Grande Fratello, confronto in giardino tra Alessio e Perla

“Io pensavo di stare qui divertirmi e poi farmi l’estate con i miei amici, adesso invece esco con Anita”. Alessio, oggi pomeriggio, ha avuto un confronto molto acceso. Ha alzato la voce con Perla dicendo: “Tu pensavi che io ci stessi provando con te? Occhio a quello che dici”. Una reazione esagerata che il pubblico ha commentato con rabbia.

“Ma che poi occhio a cosa? Sembra quasi un “stai attenta perché se no racconto qualcosa, sto zitto solo perché ti voglio bene ma occhio che si mi fai saltare salti con me” una minaccia bella e buona”. “Dopo le 2 non sappiamo cosa è successo realmente e loro sanno, lei si vede come lo difende quando lui minaccia che ha paura che esce qualcosa di poco limpido, tutta questa amicizia non c e ma ben altro”.

“occhio pe, occhio eh, occhio perchè ci facciam male” ma come stai messo ?????#grandefratello pic.twitter.com/t3CgOVJ07N — soso (@lettoregolare) March 13, 2024

Di sicuro se ne parlerà in puntata. Come del caso Beatrice – Garibaldi. A proposito di Garibaldi lei aveva detto: “Nonostante questa affinità affettiva, io gli ho detto che non posso riprendere quella strada, io purtroppo quella strada non la posso riprendere per diversi motivi, ho subito tante ferite interiori, disistima, che non posso proprio. Gli ho chiesto delle scuse per tante umiliazioni a cui mi ha costretta, ma gli ho detto che fuori da qua ho una vita incompatibile con la sua”.