Anita, ancora lei è al centro dell’attenzione dentro e fuori il Grande Fratello. Sono giorni in realtà che non si parla che di lei. Da quando Alfonso Signorini ha indagato sul suo rapporto speciale con Alessio Falsone e regalato loro una notte in suite. A partire da quel momento, preceduto dalla mancata reazione di Edoardo, il fidanzato-non fidanzato di cui ha parlato per tutto il percorso al reality, è esplosa la passione.

I baci, le coccole, le confidenze. E sembrava che tornati nella casa, dagli altri, quel feeling si fosse in un certo senso raffreddato. Lui aveva parlato di ‘forte pressione’ e declinato in malo modo l’invito di lei ad andare in giardino, ma poi come confermato nella diretta di lunedì scorso tra loro è tornato il sereno.

Anita, la rivelazione al GF su Paolo Bonolis

Tra Anita e Alessio infatti pare che la conoscenza stia proseguendo nel migliore dei modi, anche se alcuni concorrenti come Beatrice e Simona e gran parte degli utenti poco crede a questa storia. E di base non crede proprio ad Anita, che sin dagli inizi viene additata come “raccomandata” e addirittura in combutta con uno degli autori.

E le nuove, recentissime confessioni non fanno che confermare questa ipotesi di “avere qualche santo in paradiso”, come quella sul lavoro del compagno della madre, che lavorava per Endemol. È una bravissima persona. Poi lui lavorava con qui, ma nell’altra… livelli altissimi. È stato giornalista per tantissimi anni e gli interessano tutte le cose di quell’ambito”, ha rivelato sempre ad Alessio.

Ora una nuova rivelazione che ha incuriosito e non poco chi era collegato con la diretta su Mediaset Extra, anche perché questa volta viene tirato in ballo Paolo Bonolis. Anita stava parlando sempre con Alessio quando ha raccontato che suo fratello in passato avrebbe dato ripetizioni alla figlia del conduttore. “L’ha scoperto andandoci. Gli ha aperto lui ha porta”, ha aggiunto. Nemmeno a dirlo, apriti cielo sull’ex Twitter.