Greta e Sergio, qualcosa si muove al Grande Fratello. Da qualche mese i due vivono insieme nella casa, precisamente da dicembre scorso, e fin da subito c’è stato un feeling speciale e molta intesa. Soprattutto da parte di lui perché l’ex single di Temptation Island sulle prime aveva un legame molto stretto con Vittorio, dunque il nuovo arrivato si era fatto un po’ da parte seppur coinvolto.

Poi, appurata che quella era solo una bella amicizia e dopo l’uscita di scena del modello, Sergio ha iniziato a trascorrere sempre più tempo con Greta. E si è anche spinto più oltre, con atteggiamenti affettuosi ed effusioni che molti utenti hanno giudicato oppressivi, troppo insistenti. Con il passare del tempo, l’attrazione e la simpatia reciproca hanno fatto riavvicinare i due concorrenti che, ultimamente, passano molto tempo insieme.

GF, Greta e Sergio: “È successo”

E arriviamo alla svolta di queste ultime ore: si sono baciati. Mercoledì mattina, Greta era in cucina a preparare la colazione insieme a Rosy Chin e mentre stava versando la sua tisana nella tazza ha fatto una confessione all’amica, con un sorrisetto: “Mi sto facendo i fatti miei, anzi, fin troppi ieri sera… Ma tu non sai niente…”.

“Ah sì, signorina? Ti sei fatta i fatti tuoi? Dai racconta”, la reazione di Rosy. E Greta ha continuato: “Chiedi a Sergio”. “Ti ha dato un bacino? – la risposta della chef che aveva capito tutto – Sono le coccole che ti meriti… Non c’è niente di male nell’essere amati e nell’amare. “Amore” non nel senso di dirsi “ti amo” ma amore nel senso di un sentimento bello. Niente è sbagliato se ti rende felice e l’amore non fa mai male, fa solo bene. Poi, se finirà, finirà e se ne prenderà atto ma di questo si parlerà molto più avanti e, poi, sei una persona matura… sti cavoli, viviti il momento e il bello che c’è da prendere adesso. Pensa solo a te”.

Greta: Mi sto facendo i fatti miei, anzi fin troppo

Rosy: Ti sei fatta i fatti tuoi? Racconta

Greta: Mi hai sbloccato

Rosy: Hai dato un bacino? Sono le coccole che ti meriti. #sergetti #grandefratello pic.twitter.com/IAzXDEkKcH — Nina (@ninaestop) March 13, 2024

la faccia di sergio sconvolto quando lei dice “vuoi sapere una cosa?” …. lui è così fiero del fatto che lei si sia sbloccata, ma non tanto per il bacio in se ma per una leggerezza e crescita personale voglio buttarmi😭😭😭😭 #sergetti



pic.twitter.com/9VmyQf2Mxf — 🌙lulù (@theekeeys) March 13, 2024

Greta ha quindi detto di essersi sbloccata: “Prima, ero troppo nervosa perché mi sentivo bloccata, ma per chi? Per cosa? Adesso voglio essere libera, leggera e voglio solo godermi tutto, poi, come va, va. Lui è stato delicatissimo, non è successo niente, ma delicato nelle coccole. Sto perdendo la testa, è stato troppo un crescere. Mi fa paura questa cosa”. Per la cronaca, più tardi la nuova coppia ha svelato la novità anche ad Alessio, che è stato felicissimo per loro.