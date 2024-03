Sta succedendo qualcosa di molto strano intorno al Grande Fratello, col coinvolgimento dell’Isola dei Famosi che prenderà il via dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini. Ciò che è apparso in rete ha fatto immaginare una cosa molto negativa, che potrebbe portare anche Alfonso e Vladimir Luxuria ai ferri corti. Ma loro non hanno al momento rotto il silenzio.

Gli attentissimi utenti hanno fatto però degli screen molto chiari che riguardano il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi. A proposito del programma attualmente in corso, è sempre più vicina la finale che si svolgerà il 4 aprile in diretta su Canale 5. Al momento la grande favorita per il trionfo sembrerebbe essere Beatrice, ma c’è ancora tempo per sovvertire i pronostici.

Grande Fratello e Isola dei Famosi, scoppia la guerra online

Un vero e proprio colpo di scena sta coinvolgendo il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi, a poco dalla fine del primo programma e dall’inizio del secondo. Ci sono state diverse critiche nei confronti della trasmissione condotta da Signorini e ciò che ha lasciato tutti di stucco è stata la reazione dell’altro reality, che ha iniziato a compiere dei gesti clamorosi e inaspettati.

Sul social network X sono stati scritti da alcuni internauti dei messaggi favorevoli nei confronti dell’Isola, ma contrari al GF. E il profilo ufficiale del reality di Luxuria ha messo dei like che hanno scatenato polemiche. I mi piace sono arrivati a commenti del genere: “Sarà sicuramente in grado di intrattenermi di più di questa edizione fallimentare del GF“, “L’unico reality zero toxic, finally”.

Quindi, certamente potrebbe essere stata una semplice gaffe perché l’Isola dei Famosi stava apprezzando i commenti positivi verso questo reality non accorgendosi però che nascondevano offese verso il GF.