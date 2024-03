Una nuova scoperta su Anita e il suo ex fidanzato Edoardo è stata fatta nelle scorse ore fuori dal Grande Fratello. Infatti, è spuntata una foto inequivocabile che metterebbe in dubbio tutto il racconto fatto finora. La gieffina si è avvicinata ormai ad Alessio Falsone nella casa, col quale starebbe ormai per iniziare una storia d’amore che chissà se durerà anche dopo il programma.

Ma ora sono rimasti tutti a bocca spalancata, quando hanno visto una foto dal passato di Anita e del suo ex fidanzato. E ora non sappiamo cosa succederà, anche perché saranno chiesti dei chiarimenti a lui e anche alla concorrente del Grande Fratello. Vediamo insieme cosa è stato svelato da alcuni utenti e ripreso poi dal sito Novella 2000.

Anita e l’ex fidanzato Edoardo, cosa si è scoperto fuori dal Grande Fratello

Ormai Anita e l’ex fidanzato Edoardo hanno capito che sia ormai arrivata la parola fine alla loro relazione, dopo 10 anni insieme. Ma all’esterno del Grande Fratello alcuni telespettatori hanno recuperato un’immagine di coppia dal passato, che farebbe emergere molti dubbi. Come se loro avessero nascosto qualcosa di significativo fino a questo momento.

Dunque, è apparsa una foto datata 16 luglio 2019, con Edoardo Sanson che aveva commentato così la foto di coppia a mare: “Io e mia sorella in vacanza“. Perché l’ha chiamata sorella? Questa la domanda ricorrente di molti utenti, quindi potrebbero non aver avuto realmente un rapporto amoroso. Ma è solamente una teoria, che non ha trovato per ora fondamento.

Onestamente sulla frase di Edoardo non c'è nulla che faccia pensare ad altro. Quante cose strane, comunque sono cose che riguardano Anita e la sua famiglia quello che sta succedendo, quello che sta dicendo. La faccia ce la sta mettendo lei e sembra che lei sia fiera del suo gf pic.twitter.com/gvvxdraNd7 — Renata Scacchi (@Renata88113) March 12, 2024

Mentre altri ipotizzano che stavano semplicemente scherzando, visto che i loro lineamenti si assomigliano in un certo senso. Sono entrambi veramente bellissimi, ma ormai l’idillio è finito.