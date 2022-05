“Tu non sei capace”. Amici, Rudy Zerbi ci va giù pesante con Anna Pettinelli. Tutto davanti agli allievi

Le ultime puntate di Amici 21 sono state ad altissima tensione. Le recenti eliminazioni hanno privato il pubblico di alcuni tra gli allievi più amati e seguiti. Come LDA e Nunzio. Entrambi hanno ovviamente rilasciato delle dichiarazioni molto sentite sulla loro esperienza: “La prima cosa che mi ricordo dei miei casting – ha detto LDA – sono tutte le lezioni che ho fatto, l’ansia prima di fare le puntate del pomeridiano. Ho proprio tanti ricordi di questa stradina, ma davvero tanti. Indimenticabili e tutti belli”.

Anche Nunzio ha voluto esprimere il suo stato d’animo: “Non potevo chiedere di più a me stesso. Quello che è entrato è stato un Nunzio troppo sicuro di sé, troppo spavaldo, un Nunzio che non piangeva mai. Invece oggi sta uscendo un Nunzio più maturo sotto tutti i punti di vista”. Tornando a LDA, però, sembra ci sia qualche conto in sospeso con l’insegnante Rudy Zerbi. In tanti hanno notato che non c’è stato alcun ringraziamento per lui. Inoltre i due non si seguono sui social.





Tra i due c’era stato effettivamente qualche screzio, ma proprio nelle ultime ore Rudy Zerbi sta facendo discutere per un’altra presa di posizione. Stavolta nei confronti di una collega. La semifinale è sempre più vicina e altri due allievi saranno eliminati. Proprio Zerbi ha scelto nel daytime di oggi, lunedì 2 maggio, di mandare in sfida Luigi e Albe. Nella lettera di motivazione, però, l’insegnante non ha voluto scegliere né il brano né la prova. La spiegazione? Eccola.

Rudy Zerbi ha volutamente lasciato ad Anna Pettinelli il compito di scegliere brano e prova. La motivazione è la seguente: “Cara Pettiseventeen, ormai è chiaro a tutti che non sei in grado di lanciare un guanto di sfida. Ogni tuo guanto è un punto garantito alla squadra avversaria”. Una frecciata niente male all’indirizzo della collega. Che, comunque, si è messa sotto per scegliere la canzone da far cantare ai due allievi.

Alla fine Anna Pettinelli ha optato per “Sorry” di Justin Bieber. Solo che mentre Luigi sarà libero di cantare il pezzo come meglio crede, Albe dovrà farlo metà col pianoforte e metà senza. A questo punto Rudy Zerbi è tornato a punzecchiare la collega: “Se tutto andrà com’è andato fino ad oggi, e non ho motivo di dubitarne, sono sicuro che sarà un altro punto garantito per Luigi”. E ancora: “I guanti che hai lanciato contro Luigi sono andati tutti a favore suo e non del tuo allievo, al quale va tutta la mia umana comprensione. Coraggio Albe, passerà”. I ragazzi hanno riso di gusto a questa battuta. Ma chissà come l’avrà presa la Pettinelli…

“Ora tutti sapete”. LDA, affondo contro Rudy Zerbi: guerra aperta dopo Amici 21