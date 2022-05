“Ora tutti sapete”. LDA, affondo contro Rudy Zerbi: guerra aperta dopo Amici 21

L’avventura di LDA ad Amici 21 è finita una settimana fa. Subito dopo l’eliminazione si era lasciato andare ad una lunga confessione. Attraverso un messaggio sui social aveva voluto ringraziare tutti quelli che gli erano stati vicini ripercorrendo il suo percorso dentro il talent show di Canale5. “La prima cosa che mi ricordo dei miei casting sono tutte le lezioni che ho fatto, l’ansia prima di fare le puntate del pomeridiano. Ho proprio tanti ricordi di questa stradina, ma davvero tanti. Indimenticabili e tutti belli”.



E poi: “Amici 21 mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo”.





Amici 21, LDA e Rudy Zerbi non si seguono sui social



“Nonostante tutto, però, sono contento di quello che ho fatto ad Amici 21. Ho scritto tante cose e penso di aver lasciato qualcosina. Mi sono dimenticato di lasciargli la ricetta della piadina, della pasta e ceci come la faccio io. Però penso di avergli lasciato qualcosa per quanto riguarda la cucina, ma anche come bene proprio (tanto) e come persona”.



Ad Amici 21 però non tutto sembra essere andato per il verso giusto. E lo dicono i fatti. Tra LDA e Rudy Zerbi non correrebbe buon sangue. Secondo quanto emerge nel web a quanto pare – il Primo Maggio- Rudy non figura tra i contatti seguaci e seguiti dell’account LDA su Instagram e il 19enne a sua volta non figura tra i seguaci e seguiti sullo stesso profilo social dell’insegnante di canto.



Il motivo della lite non è dato sapere ma tra i due c’era già stato un screzio. Colpa di una risata di troppo sulla canzone ‘La Paranza’ di Daniele Silvestri. “Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti. E fate una figura terribile. Sembrate quello che poi di vostro non siete, ma davanti a una roba del genere mi vergognerei – ha detto il maestro di Amici 21 -. Ci vestiamo da papera? La panza? Non sapete neanche di cosa parlate. […] Siete cascati male e sapete perché? Il discografico di quel pezzo, il contratto di quella canzone l’ho fatto io. Ero io con Daniele Silvestri e sono io che insieme a lui ho lavorato e promosso quella canzone”.

