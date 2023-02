Rosa Chemical è sicuramente il cantante più controverso della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Un anno dopo la serata delle cover insieme a Tananai, artista è tornato sul palco dell’Ariston con Made in Italy. Si tratta di un brano di provocazione e amore libero.

“Made in Italy” di Rosa Chemical è stata scritta insieme a Paolo Antonacci e prodotta da d-whale, aka Davide Simonetta, che ha lavorato in passato anche con Fedez. Rosa Chemical canta: “Ti piace che sono perverso e non mi giudichi se metterò il rossetto in ufficio lunedì, da due passiamo a tre, più siamo e meglio è. Ci dicono di no e adesso ci lasciate fare il sesso (Made in Italy)”.

Rosa Chemical, cosa ha mostrato alla telecamera durante Sanremo 2023

Intervenendo alla Camera, la deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante aveva attaccato Amadeus chiedendo l’esclusione del rapper. La deputata aveva detto che “la rivoluzione fluida era arrivata già da tempo al teatro Ariston, ma trasformare il Festival di Sanremo, che tiene incollati allo schermo famiglie e bambini ed è emblema della tv tradizionale convenzionale, nell’appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno”.

Ovviamente Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, non è stato escluso e, anzi, ha sorpreso scalando la classifica fino al settimo posto. Per la serata delle cover il cantante ha scelto di interpretare America di Gianna Nannini insieme alla rapper Rose Villain. Il brano aveva destato un certo clamore perché parla di masturbazione.

Rosa Chemical indossa un plug anale per omaggiare Gianna Nannini che nella copertina del singolo America aveva fatto indossare alla statua della libertà un dildo. #Sanreno2023 #Sanremo #sanremo23 #RosaChemical #plug pic.twitter.com/yxN14ERL5T — asia (@namoapijangelat) February 10, 2023

“Non solo della canzone, questo Sanremo è anche il festival del Sesso Italiano”, ha scritto Rosa Chemical sui social prima di salire sul palco, postando una foto in accappatoio insieme a Rose Villain. E durante l’esibizione, per tenere fede a quanto detto, il cantante ha mostrato un sex toy alla telecamera. Ovviamente le critiche non sono mancate.