Rosa Chemical è un nome molto conosciuto agli gli appassionati di musica trap e rap. Eccentrico, spudorato e fuori dalle righe, il cantante sbarca a Sanremo 2022 durante la serata dedicata alle cover per accompagnare Tananai, artista in gara tra i big con il brano Sesso occasionale.

Venerdì 4 febbraio la coppia omaggerà Raffaella Carrà, cantante e grande icona della televisione italiana scomparsa il 5 luglio 2021 a 78 anni. Tananai e Rosa Chemical canteranno “A far l’amore comincia tu” e si esibiranno penultimi, prima di Yuman, un altro giovanissimo in gara a Sanremo 2022.

Chi è Rosa Chemical: età, altezza, peso, fidanzata, only fans, tatuaggi

La carriera musicale di Rosa Chemical inizia con la pubblicazione del singolo Kournikova nel 2018, diventando sempre nello stesso anno modello per la marca italiana di moda Gucci. Prima di interessarsi alla musica Hip hop, era un artista di graffiti, come visibile nel programma YO! MTV Raps, in giro per l’Europa. Nel 2019 pubblica l’EP Okay Okay!! ma il grande successo arriva con il singolo Polka, in collaborazione con Thelonious B, che anticipa il primo album, Forever. Nel 2022 esce il singolo Benedetto L’Inferno di Canova in featuring con Gianna Nannini.





“Parlo di cose scomode come razzismo e omofobia. – ha detto Roca Chemical in un’intervista – Vengo da un paesino di provincia, quasi in montagna. Sono sempre stato la pecora nera. Capelli biondi e lunghi, vestito da donna. Facile farlo quando diventi famoso, meno quando nessuno sa chi sei e ti giudica solo per come ti vede”. Non solo musica Rosa Chemical ha recentemente aperto un account OnlyFans, social in abbonamento che permette di guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono proprio per visionare questi contenuti che spesso sono dedicati all’intrattenimento per adulti.

IO E GIANNA NANNINI SU UN PEZZO DI CANOVA È GAMECHANGING DELLA MUSICA ITALIANA pic.twitter.com/pGLN3hn4pf December 28, 2021

Il nome d’arte – Rosa Chemical è un doppio tributo: Rosa è in omaggio alla madre, mentre Chemical è in onore della band musicale statunitense My Chemical Romance. Ha molti tatuaggi: sul volto ha tatuato il suo anno di nascita e le ali di un pipistrello. Ma uno die più significativi è il nome della madre. Il vero nome di Rosa Chemical è Manuel Franco Rocati. È nato a Grugliasco in provincia di Torino il 30 gennaio 1998, è alto 178 centimetri e pesa circa 72 chili.