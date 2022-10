“È morto poco fa”. Lutto nella televisione, dopo Angela Lansbury un’altra grande perdita

Lutto nel mondo della tv e del cinema a pochi giorni dalla morte di Angela Lansbury. L’attrice, nota al pubblico come Jessica Fletcher nella serie La Signora in giallo, si è spenta all’età di 96 anni: a poche settimane dal decesso anche il collega Ron Masak chiude per sempre i suoi occhi.

Ron Masak muore a 86 anni. Un altro triste addio per i fan della storica serie de La Signora in giallo. Ron Masak ha rivestito il ruolo di Mort Metzger, sceriffo di Cabot Cove, la cittadina del Maine che ha fatto da set a moltissimi degli episodi della storica serie.

Leggi anche: “Non è possibile”. Sport sotto choc, il campione trovato morto: aveva 18 anni





Ron Masak muore a 86 anni: il lutto a poche settimane dalla morte di Angela Lansbury

Classe 1936, originario di Chicago, Ron Masak ha fatto il suo debutto sul palcoscenico nel 1954 con la Drama Guild. Una professionalità che lo ha ben presto reso noto al pubblico del piccolo schermo , prendendo parte al cast de Ai Confini della Realtà, Get Smart, Vita da Strega, Wonder Woman e de Sulle Strade della California.

Nel 1989 Ron entra a far parte che del cast de La Signora in giallo, nei panni dello sceriffo Metzger sempre al fianco di Jessica Fletcher nel corso dei casi da risolvere. Un ruolo che Ron ha portato avanti sino al 1996, raggiungendo il traguardo di 40 episodi. Secondo quanto si apprende su IMDb, Ron Masak è apparso inoltre in oltre 25 film.

La morte di Ron lascia un vuoto incolmabile nel cuore degli affetti più cari, in particolare della moglie Kai, dei loro sei figli e dei dieci nipoti. Probabilmente l’attore è morto per cause naturali presso l’ospedale di Thousand Oaks, in California, come ha dichiarato la nipote Kaylie Defilippis a The Hollywood Reporter