Samuel Westmoreland, promessa del football americano e attualmente in forza alla squadra della Mississippi State University, è morto il 19 ottobre. Nativo di Tupelo, Mississippi, Westmoreland avrebbe compiuto 19 anni il 21 ottobre. Si stava laureando in tecnologia industriale presso lo stato del Mississippi.Sconosciute le cause della morte. Tantissimi i messaggi di cordoglio. “La Mississippi State Athletics Family ha il cuore spezzato dalla morte improvvisa di Sam Westmoreland”, ha dichiarato l’allenatore dei Bulldogs Mike Leach in una dichiarazione. “Sam era un figlio amato, fratello e compagno di squadra, e un giovane straordinario con un futuro illimitato”.



“Sarà sempre ricordato e sentito profondamente mancato da tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. L’intera famiglia MSU piange mentre i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a la famiglia Westmoreland. La nostra massima priorità è il sostegno della famiglia Westmoreland e dei nostri studenti-atleti durante questo periodo difficile”.

Il coroner della contea di Oktibbeha, Michael Hunt, ha dichiarato mercoledì sera all’Associated Press che non si sospetta una morte sospetta, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Lo stato del Mississippi ha affermato che l’ufficio dello sceriffo della contea di Oktibbeha e l’ufficio del medico legale e del coroner della contea stanno raccogliendo informazioni sulla morte di Westmoreland.



Il ragazzo è stato trovato morto fuori dalla Blackjack Missionary Baptist Church, ma l’università non ha rilasciato alcun dettaglio sui motivi del decesso. Una morte che spezza il cuore e che toglie il fiato. Sam Westmoreland era entrato nella squadra del Bulldog dopo una carriera decorata alla Tupelo High, dove si era guadagnato un posto nell’All-Star Game della Northeast Mississippi Football Coaches Association lo scorso anno.



Aveva anche guadagnato gli onori di seconda squadra della Regione 2-6A dopo il suo anno da senior nel 2021-22. Tragedie come quelle di Sam purtroppo sono tutt’altro che infrequenti. Tanti gli episodi che hanno coinvolto sportivi e atleti super controllati. Difficile trovare una risposta o delle parole per un momento del genere.

