Rocco Siffredi, l’annuncio bomba a Le Iene. La trasmissione timonata dalla nuova conduttrice Veronica Gentili ha lanciato la notizia che ha lasciato senza parole i fan. Ma sarà tutto vero? Il celebre attore oggi a capo della Siffredi Academy è stato raggiunto dagli inviati de Le Iene proprio allacciarsi ad alcuni fatti di cronaca avvenuti a Palermo e Napoli. L’argomento centrale è stato quello della castrazione chimica avanzata da alcuni esponenti del mondo della politica. Ecco cosa ha detto a riguardo Rocco Siffredi.

Rocco Siffredi e la castrazione chimica, le parole dell’attore hard ai microfoni de Le Iene. Le ultime vicende di stupro denunciate nelle città di Palermo e Napoli hanno fatto inorridire l’opinione pubblica al punto da fare avanzare un’ipotesi sulla validità o meno della castrazione chimica che avverrebbe attraverso l’assunzione di specifici farmaci che abbassano il testosterone.

L’argomento non poteva che essere affrontato anche nel corso della puntata de Le Iene su Italia 1 che ad oggi vede la nuova conduzione sotto la guida di Veronica Gentili in coppia con Max Angioni. Tante le testimonianze raccolte in merito alla questione, poi la tematica è stata sottoposta anche all’opinione di Rocco Siffredi che sembra aver accettato di sottoporsi a questa pratica per capire se effettivamente funziona. In un audio Rocco Siffredi ha spiegato tutti i dettagli.

L’attore hard ha raccontato di aver avuto un confronto con l’urologo: “Mi ha detto che è pieno di effetti collaterali come sudorazione, depressione, perdita di peso. Non è che continui a fare la tua vita in maniera normale. Umore di mer**, pianto facile, non riesci a fare sport. È come se dalla tua macchina tolgono la benzina e mi ha domandato quindi se fossi disposto a tutto questo”.

A questo punto è avvenuto un incontro tra la conduttrice e Rocco Siffredi così come il suo medico. Alla domanda “Dimmi che ti sei deciso, ti fai castrare?”, Rocco Siffredi ha risposto: “Sono qui per questo…io sono disposto a provarci”. Ma sarebbero diverse le problematiche spiegate dal medico a cui si andrebbe incontro, ovvero dalla perdita di peso alla diminuzione del tessuto muscolare, l’osteoporosi, interferenza con il metabolismo dell’insulina, diabete e problemi cardiocircolatori. Rocco Siffredi ha vacillato dunque ha deciso di non rischiare: “L’avrei fatto se solo si fosse trattato del primo aspetto, ovvero l’eccitazione e l’erezione, sarebbe una sfida con me stesso. Ma ci sono degli aspetti spiegati dal medico che mi spaventano come l’osteoporosi per via delle mie protesi e la depressione”.