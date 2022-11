Rocco Siffredi: la notizia che sconvolge i fan. L’attore di film a luci rosse in lacrime a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Il regista abruzzese infatti ha voluto raccontare un aspetto della sua vita che lo fa stare sempre più male: la dipendenza dal sesso. La puntata non è ancora andata in onda, ma già Dagospia sembra sapere cosa succederà e soprattutto di cosa si parlerà nella puntata del 15 novembre 2022. Rocco Siffredi, proprio alla Fagnani, farà un importante annuncio sulla sua vita privata ma soprattutto pubblica e lavorativa.

Sembra infatti che Rocco Siffredi è pronto al grande passo. Durante la puntata di del 15 novembre di Belve, il 58enne annuncerà il suo addio al mondo dell’hard. Ma non è finita qui, perché l’attore si sarebbe messo a piangere parlando della sua dipendenza dal sesso. Rocco avrebbe quindi anche tirato in mezzo al discorso anche Francesco Totti, a cui sembra avrebbe inviato un messaggio di vicinanza e affetto: “Siffredi si scioglie in lacrime parlando della sua dipendenza dal sesso”.

Leggi anche: “Cacciali tutti”. Fuori dal GF Vip 7 la richiesta ‘choc’ ad Alfonso Signorini dal discusso vip





Rocco Siffredi: la notizia che sconvolge i fan

E ancora: “L’attore a Francesca Fagnani ha rivelato anche di aver mandato un messaggio a Totti: ‘So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza dal sesso…’”, scrivono su Dagospia. Se lasciamo da parte per un attimo la vicenda di Totti e ci focalizziamo sull’attore hard, sembra che questa non sia la prima volta che annuncia un ritiro dalle scene.

Già 7 anni fa il 58enne aveva dichiarato pubblicamente che non avrebbe più recitato attivamente nei suoi film, ma si sarebbe limitato alla produzione e alla regia. Non solo, sempre quell’anno, in un’interessante intervista rilasciata a Repubblica, parlò sempre della sua dipendenza dal sesso. Per l’attore fu proprio quel problema a spingerlo a partecipare all’Isola dei famosi.

A riguardo Siffredi aveva raccontato: “Ci sono andato per la terapia, per la dipendenza dal sesso. Dovevo farcela, ce l’ho fatta. Era una sfida terribile con me stesso, con uno che non è mai andato dall’analista, anche perché l’analista lo facevo io. Ne sono uscito, ora posso ricominciare. E devo tutto alla mia famiglia”. Il suo addio è quindi definitivo? Staremo a vedere.

Leggi anche: “Io a Totti l’ho detto”. Ilary Blasi, ora parla anche Rocco Siffredi. Con sincerità