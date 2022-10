Si mette sempre peggio per il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. Una richiesta choc è adesso pervenuta dall’esterno della casa ed è arrivata da un personaggio molto noto. La persona in questione ha praticamente ‘chiesto la testa’ di tutti i concorrenti, alla luce di quanto successo recentemente con l’uscita di scena di Marco Bellavia dopo che è stato praticamente bullizzato da alcuni vipponi. Tantissimi utenti avevano già chiesto la squalifica di molti di loro, ma finora solo Ginevra Lamborghini ha subito questa pena.

Ma al GF Vip 7 condotto da Alfonso Signorini non sono accadute solo cose brutte. Nelle ultime ore è scattato un bacio tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La pagina ufficiale del GF Vip 7, sul suo profilo Instagram, ha commentato: “E bacio fu”. E anche altri utenti sono sembrati molto felici di questo. Messaggi contrastanti da parte degli utenti: “Si vede benissimo che è un mezzo limone”, “Finalmente il bacio”, “Ragaaa, è solo sulla guancia”, “No, non è assolutamente sulla guancia”.

Leggi anche: E bacio fu. GF Vip 7, finalmente è successo: “Sono felice”. E ora il pubblico sogna





GF Vip 7, ad Alfonso Signorini la richiesta ‘choc’ di Rocco Siffredi

Dopo che Marco Bellavia ha subito di tutto ed è stato costretto ad abbandonare il GF Vip 7, Alfonso Signorini ha ricevuto tante proposte dal pubblico e alcune di queste sono state molto drastiche. Stessa cosa è avvenuta adesso da parte di un vip, che ha deciso di scrivere un post sul social network Twitter. Tra l’altro, come ha ricordato il sito Gossip e Tv, a rischio eliminazione nel reality show ci sarebbe ora Amaurys Perez, il quale si sarebbe reso artefice di una bestemmia. Ma su questo scopriremo tutto nella prossima puntata.

A criticare duramente i concorrenti del GF Vip 7 è stato Rocco Siffredi: “Ciò che si è verificato al GF Vip nei confronti di Marco è inaudito! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani”. E sotto il suo messaggio social sono apparse queste reazioni degli internauti: “Esatto”, “E se lo dice Rocco, vorrà pur dire qualcosa”, “Duro ma giusto”, “Io chiuderei la baracca senza riaprirla proprio! Un programma così non lascia nulla di buono…Proprio nulla”.

Ciò che si è verificato al #gfvip nei confronti di Marco è inaudito! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani. — Rocco Siffredi (@RoccoSiffredi24) October 8, 2022

Parlando di Rocco Siffredi, l’attore e regista di film per adulti è molto noto anche nel mondo della televisione. L’anno scorso è stato un concorrente del programma Name That Tune – Indovina la canzone, mentre nel 2018 è stato ospite di Guess My Age – Indovina l’età. Nel 2015 era stato ospite speciale del Grande Fratello 14.