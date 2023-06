Rocco Siffredi, la notizia fa il giro del web. Il noto volto de Il Collegio non arresta la sua scalata verso il successo. L’annuncio è ufficiale e anche l’apertura del profilo OnlyFans su cui l’attrice ha ben pensato di approdare anche alla luce di un sogno nel cassetto che non ha mai voluto nascondere ai suoi fan: “In tutta onestà vorrei spostarmi su PornHub perché è una piattaforma pubblica che mi permetterebbe di far vedere i miei contenuti a più persone possibili. A me piacerebbe diventare una regista porno e fare cose à la Erika Lust”, ha recentemente dichiarato.

Mariasofia Federico entra nella scuola di Rocco Siffredi. La notizia è ufficiale e il volto de Il Collegio lo ha voluto comunicare attraverso un video: vicina a un sogno che potrebbe diventare una certezza, ovverro quello di entrare nell’accademia di Rocco Siffredi: “Sono stata presa alla Siffredi Academy e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa”, sono state le sue parole.

Mariasofia Federico entra nella scuola di Rocco Siffredi: “Adesso lo posso dire”

L’attrice non sta nella pelle e lo dice apertamente: “Perché sapete bene che da quando ho compiuto 18 anni sono entrata nel mondo del po*no e da lì ho iniziato a rilasciare tantissime interviste e a pubblicare altrettanti post sulla mia pagina di attivismo per sensibilizzare sul sex work“, ha aggiunto nel video per poi proseguire: “Così da abbattere gli stereotipi nocivi sulle persone che come me rientrano in una categoria ancora giudicata male da parte della popolazione”.

Un nuovo percorso davanti a Maria Sofia Federico dunque: “Quindi sarà davvero incredibile potermi confrontare con persone più esperte di me e accrescere il mio bagaglio culturale. Sintonizzatevi e non perdetevi nemmeno una puntata”. Dal canto suo anche Rocco Siffredi ha voluto sottolineare la felicità nella nuova avventura da intraprendere per la sua Accademia. L’attore è regista ha infatti deciso di condividere le proprie competenze anche a dodici creator italiane di OnlyFans, tra cui appunto anche il nome dell’attrice.

Rocco Siffredi non ha nascosto l’entusiasmo in vista dell’iniziativa che riguarderà la sua Siffredi Hard Academy, in Ungheria: “È la prima volta, sono molto eccitato perché è una novità: oggi tante ragazze lavorano con Onlyfans e girano video da casa, qui invece possono sperimentare sul set professionale”. E ancora: “Il mio è forse l’unico settore professionale al mondo, dove il famoso “gender gap” è sempre al contrario: sono le donne, le attrici, che guadagnano di più dei loro colleghi uomini ed è sempre stato così, sempre: le eccellenze femminili sono la normalità nel Porno. Ora ci sono tante donne anche in ruoli che, un tempo, erano più scelti dagli uomini, come la regia, il montaggio o la direzione di agenzie e casting”.