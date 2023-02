Selen, l’ex attrice hard confessa tutto: la verità esce allo scoperto dopo tanto tempo. Tutti la conoscono sotto il nome d’arte di “Selen”, ma il suo vero nome è Luce Caponegro, ex attrice hard che ha deciso di stravolgere per sempre il suo percorso di vita, che spesso ha visto incrociarsi questioni private e professionali. Oltre a una rivelazione cho, anche un focus inevitabile sul rapporto conflittuale con Rocco Siffredi: tutto questo nel corso di una lunga intervista per Il Corriere.

La rivelazione di Luce Caponegro. Classe 1966 e una vita del tutto cambiata all’età di 56 anni. Lo ha rivelato l’ex pornodiva nel corso dell’intervista per Il Corriere dove ha raccontato non solo del suo addio definito al porno ma anche di come ha trascorso ben 15 lunghi anni di vita. “Mi era diventato impossibile fare sesso con uno sconosciuto, dovevo rispettare me stessa come donna. Se avessi continuato sarebbe stata solo una gratificazione economica e una scelta auto referenziale”.

Leggi anche: “Purtroppo è tutto vero”. Rocco Siffredi in lacrime, la notizia sconvolge i fan: la confessione choc





La rivelazione di Luce Caponegro: “Dopo 15 anni di castità…”

Oggi Luce Caponegro ha deciso di vivere a Ravenna, città a cui è molto legata dall’infanzia e dove ha trovato il suo equilibrio: “Dopo quindici anni di castità, in cui ho fatto unicamente la mamma di mio figlio Gabriele che considero il dono più grande ricevuto nella vita, mi sento libera di tornare a fare l’amore, anche se può non nascere dal sentimento ma da un’intesa di simpatia e di intelletto”. Ben 15 lunghi anni di castità e ancora un’altra confidenza: “Non è facile venire a letto con me, ho uomini che mi hanno corteggiata per anni”.

Ma cosa intravede nel suo futuro professionale? Luce ha così risposto: “Mi stanno arrivando tante proposte. Tornerò a lavorare nello spettacolo, penso a un programma di estetica e benessere dove mi piacerebbe diventare una moderna Rosanna Lambertucci; penso a un talk in cui faccio delle interviste a tavola, si potrebbe intitolare A cena con Luce; penso anche a un programma di eros e cucina. Poi ho due desideri. Mi piacerebbe che il cinema mi chiamasse per una parte non sexy, non mi sentirei più a mio agio. E vorrei partecipare a Ballando con le stelle”, rivela ancora ai lettori. Poi la sua verità in merito alle dichiarazioni di Rocco Siffredi e una presunta storia d’amore a tre: “La storia dell’amore a tre l’ha inventata per screditarmi”. Poi un altra rivelazione sull’attore hard.

“Se Rocco ama le donne? Non le ama e non le odia: le utilizza“, e ancora: “Con lui ho fatto il mio secondo film. La sera prima di girare, dato che eravamo giovani e con gli ormoni a mille, abbiamo fatto l’amore. Non è andata bene, lui dopo aveva delle scene e non voleva stancarsi. La sera a cena, davanti alla troupe ho detto, speriamo che domani andrai meglio. In quel film ero una ricca signora che andava a cavallo, lui era il mio maggiordomo. Gli chiedevo di preparare il bagno al rientro della mia cavalcata, Rocco prese il frustino con cui doveva accarezzarmi e mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Quell’episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui”.