Giorgia Soleri ha lasciato Damiano David per un altro, sembra questa l’ultima clamorosa indiscrezione sulla fine della storia tra l’influncer e il cantante dei Maneskin. Giorgia Soleri, in questi giorni, è stata sotto l’occhio del ciclone per le sue parole su Silvio Berlusconi. Con una serie di story sul proprio profilo Instagram Giorgia Soleri ha reso noto il suo punto di vista su Silvio Berlusconi. L’ex compagna del frontman dei Maneskin ha condiviso la copertina di un giornale on line, The Submarine, dove campeggia il volto di Berlusconi con il titolo che recita: “L’uomo che ha distrutto il Paese”.

Una foto significativa che Giorgia Soleri aveva voluto condividere senza commentare. Il suo pensiero sulla figura di Silvio Berlusconi appare chiaro. E infatti subito dopo ci sono altre story. In una di queste Giorgia riporta un articolo della BBC in cui si parlava del Cavaliere come dell’ex premier “colpito da scandali sessuali e accuse di corruzione”.





Giorgia Soleri ha lasciato Damiano David per un altro?

L’ex di Damiano David commenta: “Come riportare la notizia nel modo giusto BBC docet!”. Tornando alle questione sentimentali nelle settimane l’esperto Alessandro Rosica aveva spiegato come alla base della rottura ci fossero comportamenti molto libertini di Damiano. “La cantante? Magari solo una. Diciamo che Giorgia Soleri è solo lo scudo che lo ripara dai gossip”.

E ancora: “Lui ha una vita sfrenata e anche con moltissime fan. Sono due anni che lo dico, storia finita da almeno un anno”. La coppia aveva fatto chiarezza sul fatto che la loro relazione fosse molto diversa dalle altre, totalmente aperta in cui la monogamia era pressoché bandita. Se Damiano infatti sembra non abbia che l’imbarazzo della scelta neppure Giorgia Soleri era rimasta a guardare.

A rimbalzare il gossip era stato Amedeo Venza che scriveva: “La Soleri pare non si sia strappata i capelli per Damiano perché, si vocifera, pare abbia già da MESI una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Il quale, tra l’altro, giustamente, pare, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni, l’abbia pure mollata”. Chi sia questo fantomatico imprenditore non è dato sapere, ma la fonte sembra certa.