Si toglie la vita per la vergogna. Una vicenda drammatica fin dai suoi inizi. Era la fine del mese di settembre del 2021 quando il corpo di Daniele, 24 anni, è stato trovato privo di vita nella soffitta di casa. Il giovane, originario di Forlimpopoli, è stato trovato morto impiccato. Una lettera, scritta da Daniele, ha rivelato cosa si nascondeva dietro il gesto estremo. Una vicenda drammatica su cui in seguito è intervenuta anche la trasmissione Le Iene.

Roberto Zaccaria morto dopo aver raggirato Daniele. Per mesi, Daniele ha pensato di chattare con la ragazza dei suoi sogni, ma dietro allo schermo si nascondeva un raggiro da parte di un uomo di 64 anni, che si è spacciato per la ragazza. Dopo lo choc della morte di Daniele, che una volta scoperta la truffa, ha deciso di impiccarsi nella soffitta di casa, oggi anche la morte dell’uomo, dopo essere stato raggiunto dall’inviato de Le Iene.

Roberto Zaccaria morto dopo aver raggirato Daniele in chat. Letale il mix di farmaci

Sarebbero stati ben 8.000 messaggi scambiati tra Daniele e “Irene”, una ragazza che gli aveva professato il suo amore. Una tragedia consumata nel giro di un anno fino a quando, non appena scoperto che Irene era in realtà un 64enne di Frolimpopoli, Daniele decide di porre per sempre fine alla sua vita. Dopo la denuncia esposta dalla famiglia di Daniele, la vicenda è diventata una causa legale, terminata tuttavia con una richiesta di archiviazione da parte della Procura per il reato di morte come conseguenza di altro reato ed una sanzione pecuniaria da soli 825 euro per sostituzione di persona.

Un epilogo che la famiglia di Daniele non ha accettato, e che ha spinto i familiari di Daniele a lanciare un appello alla premier Giorgia Meloni. Poi il servizio de Le Iene mandato in onda l’ 1 novembre che ripercorreva la triste storia di Daniele, ma non solo. L’inviato ha anche raggiunto in piena città l’uomo di 64 anni che ha raggirato per un anno il ragazzo morto suicida.

Roberto Zaccaria, l’uomo di 64 anni, è stato poi trovato morto in casa sua, a Forlimpopoli. Secondo quanto riferito da fonti locali, l’uomo pare sia andato incontro alla morte per un mix di farmaci. A trovarlo riverso a terra sarebbe stata la madre domenica 6 novembre. Tutto farebbe pensare a un suicidio.