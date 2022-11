“Una maledetta zanzara”. Martina, morta a 27 anni dopo la puntura dell’insetto: famiglia sconvolta

Martina Mancuso è morta dopo una puntura di zanzara. La ragazza aveva soltanto 27 anni e viveva a Pescate, in provincia Lecco. Martina è deceduta per colpa di un’infezione causata dalla puntura di una zanzara del Nilo. C’è da dire tuttavia che la giovane di base non stava bene e aveva delle gravi patologie pregresse. La giovane infatti era malata di leucemia ed era ancora debilitata dopo un trapianto di midollo.

Martina Mancuso aveva però una gran voglia di vivere e voleva girare il mondo. Tuttavia il problema risiedeva nelle sue difese immunitarie che erano molto basse: in questi casi un rischio c’è sempre e a anche una piccola infezione può essere un grande problema. “Pochi mesi fa aveva affrontato il trapianto del midollo saltellando – ha raccontato la madre Orietta Zecchinato sconvolta – Adesso, una maledetta zanzara ce l’ha portata via”.

Leggi anche: Giovane mamma muore per un selfie: Amanda, 26 anni, lascia un figlio piccolo





Martina Mancuso è morta dopo una puntura di zanzara

Alla fine, la povera Martina è stata punta da una zanzara, anche se non si è certi che si proprio questo l’animale che potrebbe averla contagiata. In ogni caso, la ragazza ha contratto il il virus del West Nile. Nata a Colle Brianza (Lecco), la ragazza viveva da qualche tempo a Pescate con il fidanzato. L’epilogo sabato 5 novembre, dopo una settimana di coma nell’ospedale “San Gerardo” di Monza.

“Martina era una combattente – ricorda la ricorda la mamma – è stata sconvolta e stroncata nel giro di un anno. A causa delle difese immunitarie molto basse, l’infezione ha provocato un’encefalite. Martina è andata in coma lo scorso sabato. Aspettavamo il miracolo. Ma non è avvenuto”.

Il parroco di Colle Brianza ha voluto ricordare Martina con queste parole: “Oggi… un’altra piccola e brillante stella si è accesa in cielo per noiLa “piccola” Martina Mancuso è andata in cielo,Martina, una giovanissima ragazza di 27 anni che ha abitato a Giovenzana e ha frequentato il nostro oratorioDa poco più di un anno combatteva la leucemia, e aggravatasi per una infezione oggi. È volata in cielo per accendere una stella, la sua stella”. Addio, Martina.

Leggi anche: Bimbo muore a 7 anni, la scoperta choc dei genitori dentro di una scarpa