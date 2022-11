Incredibile tragedia per una ragazza di appena 26 anni. Amanda Franco dos Santos è morta per un selfie. Sì, davvero un destino beffardo e crudele per la giovane mamma, che ha lasciato nel dolore più profondo la sua intera famiglia. Il dramma si è materializzato in pochi secondi e da un momento di estremo divertimento si è passati al lutto. La donna era in compagnia di un paio di sue amiche e si stava divertendo in una zona dove erano presenti le cascate, quando ha deciso di farsi uno scatto che alla fine le è purtroppo risultato fatale.

Amanda Franco dos Santos è morta così per un selfie, quando aveva ancora una vita intera davanti a sé. L’accaduto ha avuto luogo nello stato brasiliano di Santa Catarina, precisamente a Corupa. Una decisione assunta dalla 26enne le è costata carissimo. Voleva immortalarsi in maniera spettacolare per poter condividere sui social un’immagine, che avrebbe collezionato sicuramente tantissimi like. Ma questa decisione avventata è stata drammatica e ora amici e parenti la piangono in modo davvero disperato.

Amanda Franco dos Santos è morta per un selfie in Brasile

Amanda Franco dos Santos è morta per farsi un selfie, dopo che aveva deciso di utilizzare un percorso alternativo per vedere meglio le cascate della città verdeoro. Quando la giovane mamma non è tornata indietro, sono stati chiamati immediatamente i soccorritori, ma le ricerche dei vigili del fuoco non hanno dato i frutti sperati. Soltanto alcuni giorni dopo la sua sparizione il cadavere di Amanda è stato ritrovato. Stando a quanto ricostruito, lei è scivolata cadendo nel vuoto e poi il suo corpo è stato trascinato dalla furia dell’acqua per chilometri.

Inoltre, è stato rivelato che quel percorso alternativo fatto dalla 26enne non era affatto consentito. Quell’area era stata considerata pericolosa ed era dunque vietato l’accesso ai visitatori. Ora c’è un bimbo di 5 anni che dovrà purtroppo crescere senza la sua adorata mamma, deceduta per un selfie estremo. Ad avere la forza di parlare della vittima è stata sua zia, come riportato dal Mirror: “Veglia su di noi dal cielo, la nostalgia ci sta già colpendo”. Poi anche un altro suo familiare stretto ha voluto salutarla, ricordando il suo ultimo momento felice.

Questo il pensiero del parente di Amanda Franco dos Santos: “Proprio ieri ti ho vista cantare e ora la notizia che mi ha scosso, sei andata a vivere con Dio e sei diventata una bellissima piccola stella. Mi mancherai tanto, le tue risate, i tuoi consigli”.