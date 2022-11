Fine tragica per Andrea Bullo, morto in un incidente col figlio di 13 anni. Difficile da accettare una sorte del genere per l’uomo, che aveva 60 anni. Una vita ricca di successi a livello professionale, infatti si era trasferito dall’Italia all’estero e aveva trovato fortuna negli Stati Uniti d’America. Proprio negli Usa, però, si è materializzato un gravissimo sinistro che non ha lasciato scampo né a lui né a suo figlio. La dinamica dei fatti è drammatica, infatti ciò che sta emergendo in queste ore ha lasciato senza parole i familiari e i suoi amici.

Purtroppo Andrea Bullo è morto in un incidente in compagnia del figlio 13enne. Lui era originario dell’isola veneta di Murano, a Venezia. A fornire la notizia è stato il sito Today, ma poi tanti altri siti tra cui Venezia Today hanno ripreso il bruttissimo evento. Nonostante il trasferimento oltreoceano, non aveva mai dimenticato la sua terra natia. Stando a quanto appreso, spesso e volentieri ritornava nella nostra Penisola soprattutto per visitare la sua adorata madre, che era rimasta vedova dopo il decesso del padre del 60enne.

Leggi anche: Grave incidente stradale, vittima una studentessa di 22 anni: è morta sul colpo





Andrea Bullo è morto in un incidente col figlio 13enne negli Usa

Dunque, Andrea Bullo è morto in un gravissimo incidente col figlio di appena 13 anni in un incidente avvenuto nello stato della California e precisamente nel distretto di Los Angeles. Lui era molto conosciuto per essere un importante ristoratore. Viveva negli Stati Uniti da più di 40 anni e, dopo aver iniziato a fare la gavetta lavorando all’interno di alcune strutture commerciali, aveva poi deciso di avviare due sue attività, ovvero Il Buco e Moonshadows, situate rispettivamente a Beverly Hills e Malibu. Locali tra l’altro scelti anche da vip di un certo rilievo.

Era poi riuscito a stabilizzarsi negli Stati Uniti anche sotto il profilo sentimentale. Era unito in matrimonio con sua moglie da 20 anni e dalla loro unione era venuto alla luce il figlio Dan, morto quindi insieme a lui a soli 13 anni. Secondo quanto aggiunto da Today, il 60enne tra pochi giorni sarebbe venuto in Italia per poi ripartire insieme alla madre verso gli Stati Uniti. Avrebbero dovuto celebrare insieme negli Usa il Giorno del Ringraziamento del prossimo 24 novembre. Ma il destino si è messo di traverso e ha ucciso lui e il suo bambino.

Parlando dell’incidente, Andrea Bullo e suo figlio avevano appena finito di cenare e il 60enne stava guidando la sua Mustang, quando un’altra vettura li ha centrati in pieno a Woodland Hills. Lo scontro violentissimo ha provocato l’incendio della loro automobile e il serbatoio della stessa è esploso. Il rogo non ha dato scampo ai due, mentre l’altro automobilista ha avuto poche ferite ed è anche stato trovato ubriaco alla guida. Quindi, per lui sono scattate le manette.