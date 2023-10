Roberta Di Padua, finalmente la situazione si smuove a Uomini e Donne. La nuova stagione del dating show di Canale 5 è iniziato da qualche settimana ma solo nell’ultima puntata la dama di Cassino ha veramente ritrovato il sorriso. Archiviata la storia con Riccardo Guarnieri, è sempre rimasta single. Non rimpiange minimamente, però, i tempi della sua relazione col cavaliere tarantino. Anzi, a UeD Magazine ha assicurato di non sentire la sua mancanza in studio.

E ha anche rivelato un retroscena interessante su di lui, che il gossip ora lo vuole impegnato con una donna al di fuori dello show: ha rivelato che durante le ultime due settimane del programma Riccardo le ha mandato dei fiori anonimi, salvo poi farsi riconoscere alla fine della trasmissione. Peccato, sostiene sempre Roberta, che in quel periodo stesse ancora frequentando due dame. Giusy e Mariangela, dunque ha intravisto in quel gesto solo una mancanza di rispetto verso le altre.

Roberta Di Padua, arriva a UeD per lei e non è sconosciuto

Ma torniamo al presente. Durante la puntata in larga parte dedicata a Gemma Galgani e Maurizio, Maria De Filippi ha invitato Roberta Di Padua al centro dello studio. Per lei è sceso un nuovo ragazzo e non appena è arrivato si è alzata per baciarlo sulla guancia e salutarlo. Non le è per niente indifferente.

E infatti poco dopo gli ha chiesto: “Dove andiamo stasera?“. Quindi le presentazioni. Il ragazzo, che ha detto di chiamarsi Ermes, è di Brescia, ha 35 anni ed è “trainer in vendita. Praticamente formo le persone sulla vendita. Mi hai colpito esteticamente. Sono contento di averti colpito anche io. Ho scritto alla redazione proprio per te. Mi fa piacere conoscerti. Sono single da un anno circa, non ho figli e non sono separato”.

Ermes ha fatto colpo su Roberta e… #UominieDonne pic.twitter.com/eafN72Bobu — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 4, 2023

Roberta Di Padua ha ammesso di essere interessata a conoscerlo e hanno anche ballato insieme. Ma quello che lei, probabilmente, e anche parte del pubblico non sa è che Ermes è già un volto noto in tv e sui social. Chi è? Si chiama Ermes Faccoli, su Instagram ha 66mila follower e in passato ha preso parte a Ciao Darwin. Nel dettaglio è stato protagonista di una delle sfilate in intimo dell’edizione. Più precisamente della sfida Reali vs. Virtuali.