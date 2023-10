Uomini e Donne, un’altra puntata “piena”. Non è stato affrontato l’argomento Elio, che come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto ha deciso di lasciare il programma perché convinto che non troverà mai l’amore, ma in compenso il pubblico ha assistito a una bella ramanzina di Maria De Filippi verso un altro protagonista del parterre maschile. L’appuntamento di lunedì 2 ottobre è stato in larga parte dedicato alle effusioni che si sono scambiati Gemma Galgani e Maurizio, ma è iniziato con un “triangolo”.

Maria De Filippi ha dapprima ‘convocato’ al centro dello studio Barbara, Alessio e Claudia. Lui ha baciato entrambe le dame e poi cercato di recuperare con Barbara invitandola a cena fuori. Ma la cosa particolare è che la De Santi se la prende più con la dama rivale che con il cavaliere e per questo la conduttrice vuole farle aprire gli occhi. “Mi viene istintivo aiutare Claudia, vedendo 100 persone contro di lei. È uscita con Alessio e Marco solo per conoscerli, non è che ha fatto chissà che. Alessio invece ha baciato sia te che lei. Concentriamoci su di lui”.

UeD, Maria De Filippi smaschera un cavaliere: annientato

“Avete davanti uno che esce con tutte e due e ne vuole baciare tre. Fregatene di Claudia, ma pensa a te”, ha detto ancora alla “veterana” del parterre, analizzando un discorso che l’uomo le ha fatto per convincerla a rivedersi. Per Maria Alessio è un “paravento” e per dimostrare ha quindi mandato in onda un breve filmato sul confronto avuto dai due in cui lui è poi riuscito a strapparle una cena insieme.

Nel video Barbara si scaglia contro Claudia e Maria De Filippi non ha gradito questo attacco alla new entry del cast: anche dopo la clip ha ribadito che dovrebbe prendersela unicamente con l’uomo che continua a barcamenarsi a fatica tra lei e un’altra, baciando entrambe. Insomma, ha di fatto smascherato Alessio davanti a tutti.

“Barbara, lui ti prende in giro. Ti fa credere di essere deluso da Claudia solo per convincerti a uscire”, ha continuato Maria De Filippi, vero fiume in piena sull’atteggiamento del cavaliere che dallo scorso anno siede nel parterre. A quel punto Barbara decide di tirarsi indietro e di chiudere questa conoscenza. Anche Claudia sembra titubante, mentre Alessio si lamenta di essere finito in una situazione in cui si sente pressato e continua a mantenere ferma la sua posizione, credendo di non avere torto.