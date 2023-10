Addio improvviso a Uomini e Donne. A poche settimane dall’inizio della nuova stagione del dating show l’annuncio arriva a sorpresa e sui social, dove con un breve filmato e poche parole l’ormai ex protagonista del parterre maschile comunica al pubblico la sua decisione. Decisone drastica, perché non lo vedremo più nello studio di Maria De Filippi che gli ha dato la popolarità. Il motivo? Spiega anche quello: non è riuscito e, a suo dire, non riuscirà a trovare l’amore.

“Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova, e allora basta così. Vado via. Grazie a tutti”. Con queste esatte parole scritte a corredo di i diverse immagini di sé scattate nei camerini del programma, Elio Servo ha annunciato ai telespettatori che non tornerà nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne. E visto quanto accaduto in studio, molti sono dalla sua parte, anche se dispiaciuti di questo addio: “Fai benissimo”.

Addio a UeD: “Non si trova l’amore, basta così”

Elio Servo non è riuscito a incontrare la donna giusta a Uomini e Donne e, sempre secondo il suo parere, il motivo è dovuto anche ai numerosi scontri avuti con Tina Cipollari. L’ultimo dei tanti in una delle ultime puntate andate in onda durante questo mese, quando appunto ha incolpato l’opinionista di rovinargli il percorso con le dame del parterre con le sue offese.

Era il 18 settembre scorso quando Elio Servo, che anche nella scorsa edizione si era reso protagonista più che altro per le liti con lei che per le conoscenze con le dame, ha discusso di nuovo con Tina Cipollari. Aveva tentato di fare pace con l’opinionista, che però ha rifiutato e anzi molto criticato quel gesto di pace del cavaliere.

Ancora, nella puntata del 26 settembre scorso Elio Servo ha giustificato le mancate esterne con le protagoniste del parterre femminile tirando in ballo Tina Cipollari e il profondo astio che prova nei suoi confronti. Ad avvalorare la sua tesi il messaggio di una sua cara amica, questo: “Nessuna donna si avvicinerebbe temendo di entrare nel tritacarne Tina, sarebbe un suicidio”.