La bomba gossip dell’ultimo giorno di settembre riguarda Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne potrebbe essersi fidanzato, infatti ciò che ha proposto ai fan nelle ultime ore non lascerebbe spazio a molte interpretazioni. A stretto giro potrebbe anche fornire ulteriori dettagli, come ha fatto capire dalla didascalia scelta in accompagnamento ad una foto bellissima. E i suoi fan stanno già sognando letteralmente ad occhi aperti.

Prima di raccontarvi tutto su Gianni Sperti e l’ipotesi che si sia fidanzato, vi dobbiamo ricordare un episodio avvenuto a UeD pochi giorni fa. Tina Cipollari ha rivelato che poco prima della puntata Gianni Sperti le aveva mostrato una foto appena condivisa su Instagram da Aurora. E lui fa un sorriso imbarazzato. “Allora Gianni va ancora a farsi i fatti di Aurora? Wow”. Poi l’attacco di Tina: “Ma ne hai dette di tutti i colori di tutti. Ti devi rassegnare al fatto che non sei bella. Dentro sei orrenda. Sei stupida!”.

Gianni Sperti si è fidanzato? L’immagine che confermerebbe tutto

Sebbene da parte sua non sia arrivata alcuna comunicazione ufficiale, Gianni Sperti ha fatto impazzire i suoi fan, che ora immaginano che lui si sia fidanzato, grazie ad una foto postata nelle Instagram stories. Il sito Novella 2000 ha ripreso la notizia e ora si attendono eventuali precisazioni dall’opinionista di UeD, che non ha smentito né confermato queste info sul suo privato. Ma ha semplicemente detto di essere precisamente a Desenzano del Garda.

Sperti ha fatto vedere la stanza in cui alloggia in un albergo e sul letto era presente un bellissimo palloncino rosso con la forma del cuore. Poi c’erano pure due rose e degli accappatoi, quindi sembrava proprio essere in dolce compagnia di una persona. Potrebbe esserci stato un momento romantico tra i due, ma è mistero su chi potesse essere l’altra persona nella camera. Ha anche scritto: “Stay tuned”, ovvero: “Restate sintonizzati”, quindi a breve potrebbe dire qualcosa in più.

Lui normalmente non ama comunque mettere in pubblico la sua sfera privata, quindi non è nemmeno da escludere l’opzione del silenzio. Quindi, potrebbe anche godersi questo suo presunto amore in totale segreto. Anche se i fan sperano di saperne qualcosa in più.