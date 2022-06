Bufera su Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi è terminato, almeno per questa stagione televisiva, ma le polemiche legate a lui proseguono anche alla luce di quello che è successo con Ida Platano. Sembrava che potesse nascere nuovamente una relazione sentimentale, ma poi improvvisamente i buoni propositi sono andati a farsi benedire e le loro strade si sono separate nuovamente. E ora nei suoi confronti è stato scoccato un durissimo attacco.

Tra l’altro Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne, all’esterno della trasmissione, è stato pizzicato da qualche telespettatore mentre si stava godendo una bellissima serata in Puglia e anche in dolce compagnia. La foto ha subito fatto il giro della rete e non si sta facendo altro che parlare di lui e questa donna. Chissà come l’ha presa Ida Platano, quando ha visto questa immagine dell’ex partner. ““Riccardo a Bari con una ragazza, ma non so chi sia”, ha scritto un utente. E Amedeo Venza: “Non ha perso tempo…mamma mia, a sto punto ha ragione (forse) Ida”.





Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne attaccato: “Falso e ipocrita”

Adesso un cavaliere ha deciso di parlare di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, anche se si è pure soffermato sul suo percorso in trasmissione e del suo legame con Gloria: “Non ci siamo più visti. Lei è una bella persona, ma dobbiamo vederci per chiarire delle cose che ci hanno allontanato”. Sul pugliese ha invece detto: “Si è costruito un personaggio. Passa dal ‘mi piace’ a ‘sono tornato da te’ in mezz’ora. Uno così io lo chiamo falso e ipocrita”. Ma non si è arrestato qui il suo attacco.

A parlare è stato Fabio Antonucci durante una diretta di Opinionista Social. E ha aggiunto, parlando di Riccardo Guarnieri e Ida Platano: “Lui ha detto di essere interessato a Gloria e un’ora dopo piangeva sentendo la loro canzone, ma che non sapeva dire se era ancora innamorato. Parla tanto ma dice sempre la stessa cosa. Lei dovrebbe avere più orgoglio, soprattutto dopo aver sentito le cose strane che dice lui”. Staremo a vedere se Riccardo avrà intenzione di fare una replica al cavaliere.

Intanto, Angela Di Iorio si è scagliata contro Maria, Gianni Sperti e Tina Cipollari: “Mi massacravano. Tina magari mi faceva anche sorridere, ma Gianni mi faceva arrabbiare troppo. Ce l’aveva con me perché durante una delle prime puntate c’era un signore siciliano che mi era simpatico. Ma mi ha offesa anche Maria che non è intervenuta. Spesso lei difende le persone che le stanno simpatiche, con me non lo ha mai fatto”.

