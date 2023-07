Si mette sempre peggio per Riccardo Guarnieri, che potrebbe diventare un vero e proprio caso prima dell’inizio di Uomini e Donne. A settembre dame e cavalieri torneranno ad occupare lo studio di Maria De Filippi, insieme a tronisti e corteggiatori, e tra questi ci dovrebbe essere l’ex di Ida Platano. Peccato, però, che il condizionale è da usare obbligatoriamente, infatti sono uscite delle voci clamorose su di lui e i telespettatori stanno già chiedendo la sua testa.

Riccardo Guarnieri sta facendo indispettire non poco il pubblico di Uomini e Donne, che ha commentato sotto il suo profilo Instagram una notizia riguardante la sua vita privata. C’è chi pensa che non abbia intenzione di dire la verità per evitare di essere non riconfermato nel dating show di Canale 5, ma ora lo stanno mettendo alle strette e vedremo se nelle prossime ore romperà il silenzio per dare la sua versione dei fatti.

Riccardo Guarnieri, pubblico di Uomini e Donne contro di lui dopo l’ultima scoperta

Nei giorni scorsi l’esperta di gossip Deianira Marzano ha postato delle immagini, relative a Riccardo Guarnieri, che in questo periodo di sosta di Uomini e Donne si è fatto vedere insieme ad una donna che potrebbe essere la sua nuova fidanzata. Non conosciamo il nome della sua presunta partner e né se effettivamente abbiano iniziato una relazione. Ma alcune persone hanno sentito che i due si chiamavano ‘amore’, a testimonianza di un rapporto non soltanto amichevole.

Ma il silenzio di Riccardo, che non è ancora intervenuto sulla questione nonostante sia stato attivo sui social anche nelle scorse ore, ha fatto arrabbiare molti suoi follower. I quali hanno chiesto a gran voce chiarezza e quindi il suo addio a UeD, se fosse davvero fidanzato: “Perché non fai chiarezza dopo le segnalazioni di questi giorni? Hai qualcosa da nascondere o temi di perdere la poltrona nella prossima edizione?”, “Questo silenzio sulla presunta nuova fiamma per non perdere il posto nel Trono Over?”.

E un altro utente ha aggiunto, come scritto da Blastingnews: “Riccardo, è giunto il momento di mollare la poltrona. Inutile che continui a fare il misterioso“. Ma lui ha semplicemente postato una foto di sé, mentre si trovava in Puglia e precisamente nella città di Locorotondo.