Riccardo Guarnieri sembra aver trovato l’amore e ora il ritorno del cavaliere nella prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe saltare. A sganciare la bomba, con tanto di foto, è stata la sempre informatissima Deianira Marzano che ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo Instagram. Riccardo, quindi, potrebbe essersi messo dietro le spalle in maniera definitiva la storia con Ida Platano, una storia che, come lui stesso ha confessato nel corso di un’intervista pubblicata nei mesi scorsi, ha avuto effetti negativi su di lui.

>“Ho ricevuto una telefonata”. Scomparsa Kata, il padre ha raccontato tutto agli inquirenti

Raccontava nel dettaglio Riccardo: “Ci è voluto del tempo per metabolizzare ciò che è successo con Ida: se l’ultima volta che è venuta in studio non l’ho voluta vedere è perché ero deluso, ma la verità è che da mesi mi sento libero di potermi rinnamorare. Sono lo stesso Riccardo che, anni fa, è entrato per la prima volta nello studio di Uomini e Donne: l’unica differenza è che ora so cosa è l’amore e ho voglia di ritrovarlo”.





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha una nuova fidanzata

Ora Ida Platano è felice con Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri è stato beccato in dolce, anzi dolcissima, compagnia. Lo scatto è stato pubblicato nelle Instagram stories della Marzano, accompagnato da uno screenshot del messaggio che un utente le ha scritto: “Avvistato Riccardo Guarnieri con una castana”. La foto ha immediatamente scatenato i commenti.

A mandare il primo sarebbe stata un’amica della donna fotografata assieme a Riccardo Guarnieri: “Ma è la mia amica Gabriella”. Poi ancora: “Sì, erano anche in una panetteria della mia città (Martina Franca) qualche settimana fa. Non credevo fosse uno scoop…”. Infine il commento che sembra togliere ogni dubbio su come stanno davvero le cose tra loro due.

“Si baciavano e si chiamavano amore” ha scritto un’utente a Deianira che poi ha anche contestualizzato lo scatto sopra citato, spiegando come si trattasse di un matrimonio tenutosi il 30 giugno a cui i due avrebbero preso parte. Insomma, sembrano non esserci proprio dubbi su cosa stia succedendo tra loro.