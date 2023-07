Anna Puca e Valerio Lippolis si sono sposati. Qualcuno si ricorderà di loro in un’edizione molto vecchia di Uomini e Donne. In effetti sono passati ben 12 anni da quella volta che i due hanno fatto sognare i telespettatori di Canale 5. I due, convolati a nozze, si erano infatti conosciuti proprio grazie a Maria De Filippi. La cosa bella (sì, a volte i miracoli si avverano), sono rimasti insieme da allora e ora hanno deciso di promettersi amore eterno. Poco dopo la fine di quella edizione, i due hanno deciso di andare a vivere insieme e nel 2019 dal loro amore sono nate due figlie gemelle: Zoe e Mia.

Poi però il colpo di scena, che nessuno si sarebbe mai aspettato, arriva solo qualche giorno fa. Anna e Valerio infatti, hanno deciso di dirsi quel famoso “sì” a vicenda. Il matrimonio si è svolto a Napoli e chiaramente tante le foto che sono state postate sui social. Non solo, la Puca e Lippolis hanno oltretutto deciso di fare qualcosa di più:parlare pubblicamente della loro storia con Isa&Chia.





Anna Puca e Valerio Lippolis si sono sposati

I due infatti hanno dichiarato: “Ciao ragazze! Tutto bene? Ed eccoci qui, a distanza di 12 anni dal programma. Siamo partiti con una convivenza, abbiamo avuto due splendide gemelline Zoe e Mia. Lunedì 26 giugno ci siamo sposati. Un bellissimo matrimonio, emozionante, fantastico. Da ripetere! Che dirvi? Grazie, grazie davvero di cuore. Un abbraccio forte e a presto”.

E sempre parlando di Uomini e Donne, se da una parte una coppia fa sognare a distanza di 12 anni, c’è anche chi dura molto meno. Parliamo di Federico Nicotera e Carola Carpanelli, che dopo un periodo di crisi hanno comunicato a tutti che si sono lasciati.

È lo stesso Federico che decide di prendere il toro per le torna e dire: “Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.

