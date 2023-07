Giovanna Botteri in lacrime al Tg3 linea notte. Ci risiamo, in Rai è tempo di abbandoni e addii. Stavolta ad annunciare il ritiro dalle scene televisive, almeno della tv pubblica, è Maurizio Mannoni, lo storico conduttore del Tg3 Linea notte. L’uomo infatti, a fine trasmissione, ha dato un addio commosso e molto particolare. Infatti Mannoni non ha mai comunicato esplicitamente che se ne sarebbe andato, ma l’ha lasciato capire molto chiaramente.

L’uomo infatti ha fatto intendere che non ci sarà per la prossima stagione del Tg3. Non si capisce bene, ma da quello che Maurizio Mannoni fa intendere, non è farina del suo sacco e la scelta è stata presa dall’alto. Non è la prima volta che ultimamente succedono cose dl genere su Rai 3. Abbiamo parlato spesso della vicenda di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che approderanno su Nove a Discovery.





Ma anche di Lucia Annunziata che, stando a quanto emerso fin’ora, verrà sostituita da Monica Maggioni con un nuovo programma domenicale. Non è finita perché anche Bianca Berlinguer di Cartabianca sembra si stia trasferendo a Mediaset (anche se non c’è nulla di confermato). Ora invece è la volta di Maurizio Mannoni.

“Magari qualcosa succederà o forse nulla. E’ stato bello percorrere questa lunga strada, lunghissima, assieme”, ha quindi detto il giornalista. Dall’altra parte dello schermo, in collegamento, c’era invece Giovanna Botteri che non ha preso benissimo le parole del collega e ha detto: “Noi non siamo preparati, non siamo pronti, quindi non puoi farlo”.

“Non è mai detta l’ultima parola”. A quel punto riprende la parola Maurizio Mannoni che chiude senza mezzi termini e dice alla collega: “Su questo francamente non so cosa dirvi. Quello che verrà si vedrà, grazie a tutti per averci seguito con tanto affetto. Arrivederci”.

