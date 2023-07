Al Bano e la frase in diretta tv che fa discutere. Il popolare cantante ha detto la sua su un tema di grande attualità che sembra dividere sempre il pubblico. Sicuramente non mancheranno le polemiche, anche se in tanti hanno applaudito l’artista ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio. Recentemente sullo stesso tema anche Flavio Briatore si è espresso in termini molto netti.

Ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca su Rai3 Flavio Briatore ha detto: “Tra 20 anni non ci saranno più falegnami o muratori. L’Italia funziona perché ci sono piccole e medie imprese dove chi ci lavora non sa neanche dov’è Roma, non sa neanche chi è il ministro del lavoro, non gliene frega niente. Se queste imprese funzionano – le parole di Mister Billionaire – il figlio è invogliato a fare il lavoro del padre. Il lavoro manuale deve essere incentivato”.

Al Bano e la frase sul lavoro: “Quando ero giovane io…”

Recentemente Al Bano ha festeggiato i suoi 80 anni con un bel concerto evento all’Arena di Verona. Poi, però, il cantante ha vissuto insieme alla figlia Cristel una disavventura. Durante un volo aereo per Zagabria, dove vive la figlia, ad Al Bano è stato impedito di andare in bagno: “All’atterraggio ho chiesto di andare in bagno, ma mi è stato impedito, una cosa inaccettabile“.

Quello che fa discutere, però, è altro. Al Bano è stato ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio che ha chiuso la stagione con una puntata scoppiettante. Il cantautore di Cellino San Marco ha una tenuta agricola in Puglia e ha parlato con cognizione di causa del problema della manodopera estiva.

Lavorare d'estate? Meglio il mare



In collegamento a #Drittoerovescio Al Bano Carrisi pic.twitter.com/bFIY2jp0nS — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) June 29, 2023

“È un bel sacrificio, perché si dice che non ci sia lavoro ma quando arriva il lavoro poi chi può fugge come se fosse una malattia”. In studio il pubblico applaude mentre il conduttore annuisce approvando le parole di Al Bano. “I tempi sono cambiati – dice ancora l’artista – quando ero giovane io il lavoro me l’andavo a cercare. Ma non stavo lì a guardare quante ore, 7 ore, 20 ore. Sono stato otto mesi senza un giorno di riposo, ma felice”. E voi, cosa ne pensate?

