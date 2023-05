Damiano David, leader dei Maneskin, condivide spesso sui suoi profili social foto senza veli. Ogni volta che ciò accade arrivano subito tantissimi commenti, tra questi c’è ovviamente gran parte del pubblico che apprezza, Allo stesso tempo però c’è anche chi non sostiene queste sue scelte. Il suo mettersi in mostra non viene quindi sempre condiviso da tutti e questa volta a commentare l’ultima foto da lui postata è stato il famoso cantante Al Bano.

Damiano ha per l’appunto pubblicato questa foto sul suo profilo Instagram, nella quale si mostra completamente nudo ma con l’emoji di un cuore nero come censura, per coprire le sue parti intime. Tra coloro a cui tale gesto ha fatto indignare c’è anche Al Bano Carrisi, il quale ha da pochissimo festeggiato i suoi 80 anni con evento speciale su Canale 5. La contrarietà del cantante pugliese non riguarderebbe però in realtà la nudità del giovane, ma un dettaglio della foto che è probabilmente sfuggito a molti.

Damiano dei Maneskin: la foto che fa indignare Al Bano Carrisi

Bacchettando duramente Damiano dei Maneskin, Al Bano ha dichiarato ad Adnkronos: “Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello. Ognuno della sua vita può fare quello che vuole. Però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”.

Già vari utenti social si erano scagliati contro Damiano per il fatto che avesse, nella foto, in bocca uno spinello e proprio per questo motivo anche Al Bano ha voluto esprimere il suo parere al riguardo. La parte hot dello scatto non era dunque il motivo dell’indignazione di Carrisi, ma il fatto di poter trasmettere cattivi insegnamenti a tutti i giovani che da anni seguono con grande piacere sia Damiano che in generale la sua band i Maneskin.

Tra l’altro, proprio qualche giorno fa, Al Bano ha confessato che il motivo della rottura con Romina Power sta proprio nel fatto che lei iniziò a fumare la marijuana. Ha raccontato ad Oggi che quello fu l’inizio della fine del loro rapporto e che ciò accadeva già da molto tempo prima della scomparsa della loro figlia Ylenia, a cui tutti attribuiscono il concludersi della loro storia d’amore.