Martedì 23 maggio è andato in onda il concerto evento che si è tenuto il 18 maggio all’Arena di Verona “Al Bano – 4 volte 20“. Una serata dedicata al celebre artista di Cellino San Marco, che ha festeggia i suoi 80 anni proponendo i brani che lo hanno reso celebre. Insieme a lui alcuni dei colleghi più illustri del mondo della musica italiana oltre agli affetti più cari. Nato a Cellino San Marco, provincia di Brindisi, il 20 maggio 1943, Albano Carrisi ha da pochi giorni compiuto 80 anni.

Per celebrare gli ottant’anni Al Bano ha tenuto un concerto speciale nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona. Il concerto è stato mandato in onda martedì 23 maggio su Canale 5. Gli occhi erano puntati sulla presenza di Romina Power, ex moglie storica e partner professionale dell’artista pugliese.

“Ognuno di noi ha un punto di partenza nella vita, Cellino San Marco, una terra straordinaria ma per me era diventata una camicia di forza”, ha detto il cantante.

Al Bano, al concerto per gli 80 anni frecciatine con Romina Power

“Poi cominciai a capire che dovevo tagliare i ponti con questa terra. Grazie a Nel sole, ho scoperto un’americana che faceva parte di un filmLei mi ha fatto scoprire la bellezza di quella terra”, ha detto presentando sul palco Romina Power. “Passavo di qua, ho sentito il trambusto e ho pensato, tu queste feste che fai ogni 10 anni per festeggiare il tuo compleanno, forse è meglio che ora cominci a farle ogni 5 anni, ogni 2. Non si sa mai” ha detto ironicamente Romina Power arrivando sul palco. “Stai bene così. Sono felice che tu stia bene”. “Avevi dubbi?”, la replica di Romina Power. Il siparietto tra i due è andato avanti.

“La cosa bella di lei è il rancore. Ora che sembra che siamo in un confessionale. Mi spieghi perché te ne sei andata?”, la domanda di Al Bano. La risposta di Romina Power ha fatto sobbalzare il pubblico “Fatti due domande, e datti due risposte”. “La domanda la faccio a te, te ne sei andata in America per 16 anni. Ti ho aspettato, pensando forse cambierà, forse no”, ha detto ancora Al Bano all’ex moglie che lo ha gelato con una frecciatina su Loredana Lecciso.

Trovati un uomo che ti guarda con gli stessi occhi con cui Al Bano guarda ancora Romina #4Volte20

L'eleganza di Romina ❤️ pic.twitter.com/FjRKlbHZkq — 𝓖𝓲𝓪𝓷𝓷𝓲 𝓡𝓸𝓫𝓮𝓻𝓽𝓸 (@GianniRoberto1) May 24, 2023

“Mi sembra che tanto solo non eri, ad aspettare”, è stata la risposta di Romina Power. Una risposta che ha come chiaro riferimento l’inizio della relazione del cantante di Cellino San Marco con Loredana Lecciso, madre di Al Bano junior e Jasmine. Al Bano ha chiuso scherzando: “Tu hai una faccia che diventi la Callas senza cantare, non capisci i miei complimenti. Tu hai la forza, hai una musicalità…Abbiamo vissuto una storia molto interessante. Abbiamo cantato cose interessanti, perché crediamo nei valori”.